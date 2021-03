Hübl má ruce i hlavu. Je smutné, že u nás není zástup mladých tahounů

Vynikající technický hráč a výborný kluk z generace, která hokeji dávala všechno. Tak mám v paměti zapsaného Viktora Hübla. Není divu, že v této sezoně láme jeden rekord za druhým. A doufám, že nějaký zápis ještě trhne. Když může Jarda Jágr hrát do padesáti, proč by Vanta nemohl přidat pár dalších sezon? Věřím, že svoje by si odehrál.