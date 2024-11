Sportovec vegan, co to obnáší? Řeší zdraví, mléko smrdí i drsné reakce

KOMENTÁŘ ANNY SATORANSKÉ | V současnosti žije na světě víc než 88 milionů veganů, tedy asi 1,1 % obyvatel naší planety, věkově především 18 - 34 let. Kdo to vlastně je vegan? Nejen, že nejí maso a ryby, ale zříká se úplně všech živočišných produktů, takže i vajec, mléčných výrobků, medu, ale také kosmetiky testované na zvířatech, koženého oblečení apod. Podle statistik je nejvíc veganů ve Spojeném království a co se týče evropských hlavních měst, nejlépe se jim prý žije v Londýně či Berlíně. Proč o tom píšu?