Zápas Sigmy přerušen kvůli konfliktu fanoušků, šlo o vlajky. Breite: Lítaly tam popelnice...
PŘÍMO Z JEREVANU | Pozor, Olomouc je ve hře o evropské jaro! V Jerevanu oslavila premiérovou – a zaslouženou – výhru (2:1) v Konferenční lize, díky které je v tabulce už na čtyřech bodech. Komplikace v Arménii nakonec Sigma neřešila na hřišti, ale na tribunách. Duel bohužel provázel konflikt fanoušků.
Málokdo věděl, co se děje. Jen co trenér Tomáš Janotka s realizačním týmem oslavil druhou branku, začaly tribuny na Stadionu republiky v Jerevanu pískat. Zraky všech se po chvíli obrátily do sektoru olomouckých fanoušků, kde právě probíhal konflikt mezi více než stovkou příznivců z Moravy a Arménie.
Nepokoje vznikly tak, že fanoušci Noah ukradli – nebo minimálně se snažili ukrást – sigmákům vlajky, o čemž svědčí i pohled na fotografie a videa deníku Sport. Před startem jich bylo v sektoru hostů mnohem víc než po necelé půlhodině utkání. Zdroje redakce hovoří o tom, že začali provokovat a krást dva Arméni, načež začaly lítat mezi oběma tábory světlice a koš.
Norský rozhodčí zápas přerušil, k lidem z Hané přiběhl okamžitě kapitán Radim Breite, úřadovala i policie. Po šesti minutách bylo utkání opět rozehráno, nicméně už bez vlajek v sektoru Olomouce. „Rozhodčí za námi přišel, že tam máme jít. Ale když jsem se podíval na fanoušky, nemělo to cenu. Lítaly tam popelnice... Někdy to k tomu asi patří, ale hlavně lidem patří dík za to, jak za námi jezdí,“ popisoval středopolař, jenž poprvé v Konferenční lize dostal šanci v základní sestavě.
„Zejména pro hráče byla přestávka nepříjemná, vypadli z provozní teploty. Ale aspoň jsme si řekli detaily ke hře, jak chceme fungovat v defenzivě, jak hrát směrem dopředu. Důležité bylo, že nás to nerozhodilo z tempa a dál jsme navázali na kvalitní výkon,“ cenil si Janotka.
Nepříjemnosti však Hanákům v milionové metropoli pod Araratem nakonec nevadily, neboť si díky vyspělému výkonu ze Zakavkazska zaslouženě odváží premiérovou výhru v Konferenční lize, byť by možná před začátkem brali i remízu. Jenže ačkoli byl Noah nejen dle sázkových kanceláří výrazným favoritem, Janotkovi hoši arménského mistra k ničemu nepustili.
Realizačnímu týmu vyšel tah s Filipem Slavíčkem na levém beku, odchovanec (v základní sestavě jich bylo celkem pět) se odvděčil brankou. Obrovský kus práce na hrotu opět odvedl Daniel Vašulín, kompaktně působil střed pole a aktivně zase Jáchym Šíp, na němž jde s každou další minutou vidět rostoucí sebedůvěra. Dobře do mače vstoupili i žolíci Jan Navrátil s Arturem Dolžnikovem. Prostě si to všechno sedlo.
„Od první minuty bylo vidět, jak jsme si šli za výsledkem. Je to skvělé, těmito zápasy kluci nabírají zkušenosti. Co si budeme, nejdůležitější je liga, abys tohle mohl hrát zase za rok. Věřím, že budeme Evropu hrát i v nadcházející sezoně, aby kluci dál rostli,“ popisoval Breite.
Na divoký výlet může Sigma ve finále vzpomínat s úsměvem. Na to, jak hráči během dlouhého čtvrtka (hrálo se až ve 21:45 tamního času) zabíjeli dlouhé hodiny procházkami po městských kaskádách s 550 schody, zatímco se kolem nich toulali opuštění psi. Nebo na to, jak chtěli koupit magnetky na ledničku, ale občas neuspěli, protože trhovci vyžadovali jen místní měnu v hotovosti. A taky třeba na to, jak výjezdníci sedící u piva dostali výpravu s nadsázkou pod tlak.
„Trošku jsme zabloudili a potkali naše fanoušky, kteří na nás ze zahrádky volali, že když nebudeme mít tři body, ať se ani nevracíme domů. Takže jsem byl pod tlakem!“ smál se Janotka. „A vidíte, nakonec to byl den úspěšný jako žádný jiný. Oslavím ho spánkem a prací. Získáme díky posunu tři hodiny navíc na přípravu na Pardubice. Využijeme to, těch pátečních 27 hodin se bude hodit.“ Policie po zápase pro jistotu doprovodila fanoušky Sigmy až do centra města.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|6
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|8
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|10
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|11
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|13
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|15
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|17
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|18
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|19
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|20
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|21
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|23
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|24
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|25
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|26
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|27
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|32
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|33
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|34
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
- Osmifinále
- Play-off