Zacha rozhodl prodloužení, poprvé se trefil Palát. Dobeš přišel o sérii a zadržoval slzy

David Pastrňák se raduje, jeho krajan Pavel Zacha právě rozhodl prodloužení proti Ottawě
David Pastrňák se raduje, jeho krajan Pavel Zacha právě rozhodl prodloužení proti OttawěZdroj: ČTK / AP / Michael Dwyer
Pavel Zacha rozhodl gólem v prodloužení o výhře Bostonu 3:2 nad Ottawo
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
Lukáš Dostál 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:1 nad New Jersey
Lukáš Dostál 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:1 nad New Jersey
David Pastrňák v akci proti Islanders
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby
Devatenáctiletý kanadský útočník Macklin Celebrini září v NHL
Pavel Zacha rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše a pomohl New Jersey k výhře 4:3 v prodloužení nad Montrealem. Další dva čeští gólmani si připsali vítězství. Philadelphia porazila Nashville 3:1 i díky 23 zákrokům Dana Vladaře. Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval v Dallasu pětkrát z 26 střel, ale radoval se z výhry 7:5.

Boston otočil v prostřední třetině z 0:1 na 2:1, ale Claude Giroux poslal utkání gólem v 52. minutě do prodloužení. Když už se schylovalo k nájezdům, šest sekund před koncem prodloužení udeřil z dorážky Zacha a zařídil domácím pátou výhru v řadě. Jeho spoluhráč David Pastrňák v utkání nebodoval.

„Je to velké týmové vítězství,“ podotkl Zacha, který skóroval počtvrté v sezoně. „Až do konce zápasu všechny lajny bojovaly. Navzdory zraněním, která postihla v utkání několik našich hráčů, jsme se semkli, dřeli a vyhráli,“ ocenil český útočník. Z utkání odstoupil John Beecher, zatímco Casey Mittelstadt a Andrew Peeke se po ošetření vrátili do hry.

Až ve čtrnáctém utkání sezony vstřelil první gól Palát. Český útočník dostal New Jersey ve 29. minutě do vedení 2:1, když zúročil chytrou přihrávku Šimona Nemce od zadního mantinelu před branku. Montreal ale ve třetí třetině otočil na 3:2 a zdálo se, že si Dobeš připíše výhru i v sedmém startu v sezoně. Prodloužení si ale vynutil v 59. minutě Timo Meier a o vítězství Devils rozhodl Jesper Bratt.

„Nechytal jsem dost dobře, abychom vyhráli,“ řekl Dobeš v emotivním rozhovoru s novináři a zadržoval slzy. „Bolí to. Prohráli jsme v prodloužení, jsem ze sebe zklamaný. Musím být lepší,“ doplnil český gólman, který je v této sezoně v elitní desítce brankářů v úspěšnosti zásahů (92 procent) i v průměru inkasovaných branek (2,25).

Za rozhodující góly Dobeš nemohl. Meier jej překonal z dorážky, Bratt ze sólového úniku. „Myslím si, že je na sebe přísný,“ řekl obránce Montrealu Noah Dobson na adresu českého brankáře, který pustil čtyři góly poprvé v sezoně. „Chytá skvěle, je to hráč. Udržuje si dobrou náladu, je to pohodář. Ale jakmile vstoupíme na led, je hodně soutěživý. Kryje nám záda. Chytá celý rok skvěle a jsem si jistý, že v tom bude pokračovat,“ doplnil.

Vladař potvrdil, že na Nashville umí. V šesti vzájemných duelech si připsal pět výher, ve zbývajícím pomohl týmu k zisku alespoň bodu. Ve čtvrtek inkasoval na ledě Predators jako první, ve druhé minutě jej překonal tečí Ryan O'Reilly. V prostřední třetině ale otočili skóre Matvej Mičkov a Noah Cates. Výhru Flyers zpečetil Travis Konecny při hře domácích bez gólmana.

Na Dostála vyzrál v úvodní třetině dvakrát v přesilových hrách Wyatt Johnston. V prostřední části ale Anaheim otočil z 0:2 na 4:3 a ve třetí třetině odskočil Dallasu třikrát na dvoubrankový rozdíl. Na obratu se podílel dvěma góly Chris Kreider, první hvězda utkání.

Ducks vyhráli popáté v řadě a nasázeli sedm branek ve dvou utkáních po sobě poprvé ve své klubové historii. Na straně Dallasu odehrál sedm minut Radek Faksa a jednou vystřelil, ale v gólové šanci za stavu 4:6 svého krajana nepřekonal.

Buffalo umístilo Jiřího Kulicha na seznam zraněných hráčů. Klub upřesnil, že český útočník má problém s tekutinou v uších. Sabres nastoupili bez Kulicha podruhé za sebou a obě utkání prohráli, ve čtvrtek podlehli St. Louis 0:3.

Sidney Crosby se podílel dvěma trefami v přesilových hrách na výhře Pittsburghu 5:3 nad Washingtonem a s jedenácti góly se dělí o první místo v tabulce střelců s Cutterem Gauthierem z Anaheimu. Penguins ztratili ve druhé třetině třígólový náskok, zápas rozhodl v 52. minutě Bryan Rust. Na druhé straně asistoval u dvou gólů Alexandr Ovečkin, který o den dříve překonal jako první v historii NHL hranici 900 branek.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
03Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
43Detail
LIVE
53Detail
LIVE
13Detail
LIVE
57Detail
LIVE
36Detail
LIVE
25Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas81321137
2.Macklin CelebriniSan Jose81321144
3.Connor McDavidEdmonton4172115-3
4.Nathan MacKinnonColorado101020149
5.Mark ScheifeleWinnipeg91120137
6.Mikko RantanenDallas8122014-3
7.William NylanderToronto61420118
8.Leo CarlssonAnaheim61420139
9.Jevgenij MalkinPittsburgh31720155
10.Sidney CrosbyPittsburgh11819150

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh15902454:4320
2Devils14820450:4320
3Montreal14452351:4520
4Carolina13630448:3518
5Detroit14630544:4218
6Boston16540752:5318
7Flyers14441541:3617
8Toronto14621552:5017
9Tampa14522543:3916
10Washington14611640:3515
11Florida14611639:4315
11Ottawa14423550:5415
13Columbus13520641:4114
14Islanders13602543:4614
14Rangers14422631:3414
16Buffalo14414538:4314
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Anaheim13721355:4219
    3Winnipeg13810445:3318
    4Utah14630547:4018
    5Vegas13613343:3817
    6Dallas14523442:4617
    7Edmonton15424546:4816
    8Seattle Kraken13424334:3916
    9Kings15334542:4916
    10Chicago14513544:4015
    11Vancouver15340842:5014
    12Nashville16414740:5414
    13San Jose14233648:5413
    14Minnesota15323743:5513
    15St. Louis15502841:5912
    16Calgary15312936:4910

