Zacha rozhodl prodloužení, poprvé se trefil Palát. Dobeš přišel o sérii a zadržoval slzy
Pavel Zacha rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše a pomohl New Jersey k výhře 4:3 v prodloužení nad Montrealem. Další dva čeští gólmani si připsali vítězství. Philadelphia porazila Nashville 3:1 i díky 23 zákrokům Dana Vladaře. Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval v Dallasu pětkrát z 26 střel, ale radoval se z výhry 7:5.
Boston otočil v prostřední třetině z 0:1 na 2:1, ale Claude Giroux poslal utkání gólem v 52. minutě do prodloužení. Když už se schylovalo k nájezdům, šest sekund před koncem prodloužení udeřil z dorážky Zacha a zařídil domácím pátou výhru v řadě. Jeho spoluhráč David Pastrňák v utkání nebodoval.
„Je to velké týmové vítězství,“ podotkl Zacha, který skóroval počtvrté v sezoně. „Až do konce zápasu všechny lajny bojovaly. Navzdory zraněním, která postihla v utkání několik našich hráčů, jsme se semkli, dřeli a vyhráli,“ ocenil český útočník. Z utkání odstoupil John Beecher, zatímco Casey Mittelstadt a Andrew Peeke se po ošetření vrátili do hry.
Až ve čtrnáctém utkání sezony vstřelil první gól Palát. Český útočník dostal New Jersey ve 29. minutě do vedení 2:1, když zúročil chytrou přihrávku Šimona Nemce od zadního mantinelu před branku. Montreal ale ve třetí třetině otočil na 3:2 a zdálo se, že si Dobeš připíše výhru i v sedmém startu v sezoně. Prodloužení si ale vynutil v 59. minutě Timo Meier a o vítězství Devils rozhodl Jesper Bratt.
„Nechytal jsem dost dobře, abychom vyhráli,“ řekl Dobeš v emotivním rozhovoru s novináři a zadržoval slzy. „Bolí to. Prohráli jsme v prodloužení, jsem ze sebe zklamaný. Musím být lepší,“ doplnil český gólman, který je v této sezoně v elitní desítce brankářů v úspěšnosti zásahů (92 procent) i v průměru inkasovaných branek (2,25).
Za rozhodující góly Dobeš nemohl. Meier jej překonal z dorážky, Bratt ze sólového úniku. „Myslím si, že je na sebe přísný,“ řekl obránce Montrealu Noah Dobson na adresu českého brankáře, který pustil čtyři góly poprvé v sezoně. „Chytá skvěle, je to hráč. Udržuje si dobrou náladu, je to pohodář. Ale jakmile vstoupíme na led, je hodně soutěživý. Kryje nám záda. Chytá celý rok skvěle a jsem si jistý, že v tom bude pokračovat,“ doplnil.
Vladař potvrdil, že na Nashville umí. V šesti vzájemných duelech si připsal pět výher, ve zbývajícím pomohl týmu k zisku alespoň bodu. Ve čtvrtek inkasoval na ledě Predators jako první, ve druhé minutě jej překonal tečí Ryan O'Reilly. V prostřední třetině ale otočili skóre Matvej Mičkov a Noah Cates. Výhru Flyers zpečetil Travis Konecny při hře domácích bez gólmana.
Na Dostála vyzrál v úvodní třetině dvakrát v přesilových hrách Wyatt Johnston. V prostřední části ale Anaheim otočil z 0:2 na 4:3 a ve třetí třetině odskočil Dallasu třikrát na dvoubrankový rozdíl. Na obratu se podílel dvěma góly Chris Kreider, první hvězda utkání.
Ducks vyhráli popáté v řadě a nasázeli sedm branek ve dvou utkáních po sobě poprvé ve své klubové historii. Na straně Dallasu odehrál sedm minut Radek Faksa a jednou vystřelil, ale v gólové šanci za stavu 4:6 svého krajana nepřekonal.
Buffalo umístilo Jiřího Kulicha na seznam zraněných hráčů. Klub upřesnil, že český útočník má problém s tekutinou v uších. Sabres nastoupili bez Kulicha podruhé za sebou a obě utkání prohráli, ve čtvrtek podlehli St. Louis 0:3.
Sidney Crosby se podílel dvěma trefami v přesilových hrách na výhře Pittsburghu 5:3 nad Washingtonem a s jedenácti góly se dělí o první místo v tabulce střelců s Cutterem Gauthierem z Anaheimu. Penguins ztratili ve druhé třetině třígólový náskok, zápas rozhodl v 52. minutě Bryan Rust. Na druhé straně asistoval u dvou gólů Alexandr Ovečkin, který o den dříve překonal jako první v historii NHL hranici 900 branek.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|13
|21
|13
|7
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|8
|13
|21
|14
|4
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|4.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|13
|7
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|8
|12
|20
|14
|-3
|7.
|William Nylander
Toronto
|6
|14
|20
|11
|8
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|6
|14
|20
|13
|9
|9.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|17
|20
|15
|5
|10.
|Sidney Crosby
Pittsburgh
|11
|8
|19
|15
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|15
|9
|0
|2
|4
|54:43
|20
|2
Devils
|14
|8
|2
|0
|4
|50:43
|20
|3
Montreal
|14
|4
|5
|2
|3
|51:45
|20
|4
Carolina
|13
|6
|3
|0
|4
|48:35
|18
|5
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|6
Boston
|16
|5
|4
|0
|7
|52:53
|18
|7
Flyers
|14
|4
|4
|1
|5
|41:36
|17
|8
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|9
Tampa
|14
|5
|2
|2
|5
|43:39
|16
|10
Washington
|14
|6
|1
|1
|6
|40:35
|15
|11
Florida
|14
|6
|1
|1
|6
|39:43
|15
|11
Ottawa
|14
|4
|2
|3
|5
|50:54
|15
|13
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|14
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|14
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|16
Buffalo
|14
|4
|1
|4
|5
|38:43
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Anaheim
|13
|7
|2
|1
|3
|55:42
|19
|3
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|4
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|5
Vegas
|13
|6
|1
|3
|3
|43:38
|17
|6
Dallas
|14
|5
|2
|3
|4
|42:46
|17
|7
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|8
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|9
Kings
|15
|3
|3
|4
|5
|42:49
|16
|10
Chicago
|14
|5
|1
|3
|5
|44:40
|15
|11
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|12
Nashville
|16
|4
|1
|4
|7
|40:54
|14
|13
San Jose
|14
|2
|3
|3
|6
|48:54
|13
|14
Minnesota
|15
|3
|2
|3
|7
|43:55
|13
|15
St. Louis
|15
|5
|0
|2
|8
|41:59
|12
|16
Calgary
|15
|3
|1
|2
|9
|36:49
|10