Hvězda NFL na útěku kvůli pokusu o vraždu. V Dubaji ho prozradily příspěvky na sítích
Elitní zámořská soutěž amerického fotbalu NFL má ve svém středu řadu kontroverzních postav. Jednou z nich byl i Antonio Brown (37). Bývalý hráč Pittsburghu Steelers či Tampa Bay Buccaneers, se kterými oslavil v roce 2021 zisk Super Bowlu, je zpět v USA. Poté, co byl v pátrání kvůli pokusu o vraždu, se uchýlil do Dubaje. Jako uprchlík se ale příliš nechoval, vesele dával na své sociální sítě příspěvky z arabského světa, než si pro něj přišla policie.
Brown se dostal do velkých problémů kvůli incidentu z 16. května tohoto roku. Účastnil se jako divák boxerského zápasu celebrit, který organizoval influencer Adin Ross. V rámci after party se Brown dostal do křížku s dalším z návštěvníků. Rozmíška byla tak divoká, že Brown vytrhnul pistoli ochrance a dvakrát na muže vystřelil. Obětí byl jistý Zul-Qarnain Kwame Nantambu. Za to, že žije, mohou milimetry. Jedna z kulek jej totiž škrábla na krku.
Někdejší hráč amerického fotbalu měl zaplatit oběti odškodné deset tisíc dolarů a zůstat v domácím vězení, než bude soud. Na ten ale Brown odmítl čekat a utekl. Nějakou chvíli o něm nikdo nevěděl. Postupem času však ze svého uprchlického „azylu“ postoval fotky na sociálních sítích, takže byť byl hledaný, vůbec se podle toho nechoval a do Dubaje si pro něj dojela americká policie. Letecky byl zatím přepraven do okresu Essex v New Jersey. Tam je momentálně zadržován, než bude převezen do Miami. Jak dlouho se vlastně ukrýval v Dubaji, není přesně jasné. Dle vyšetřovatelů se mohl před pobytem tam ukrývat i jinde.
Faktem je, že příspěvky na sociálních sítích ho vyjdou velice draho. Měl by totiž být dle amerických zákonů obviněn z pokusu o vraždu druhého stupně, za což mu hrozí až patnáct let vězení. K tomu by měl zaplatit už zmíněnou pokutu ve výši deseti tisíc dolarů.
Brown je přitom známá firma, co se týče kontroverzních kousků, i když střelba na člověka se vymyká jeho dřívějším přešlapům.
V minulosti byl například obviněn z napadení řidiče kamionu, několikrát čelil žalobě kvůli domácímu násilí a neplacení výživného. Zajímavý byl taky jeho konec v NFL. Během duelu Tampy Bay proti New York Jets z ničeho začal sundávat dres i chrániče a ze zápasu odešel. Buccaneers se rozhodli jej propustit a pro Browna to znamenalo konec profesionální kariéry.
V NFL strávil dohromady dvanáct úspěšných let. Teď ho dle všeho čeká méně radostná životní etapa za mřížemi.