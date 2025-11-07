Předplatné

Ladra o penaltě: Klobouk dolů před rozhodčím, že si stál za svým. Zatrnulo mi

Tomáš Ladra v utkání proti Fenerbahce
Tomáš Ladra v utkání proti FenerbahceZdroj: Profimedia.cz
Trenér Plzně Martin Hyský při zápase s Fenerbahce
Hráči Plzně po zápase s Fenerbahce
Marek Bakoš a Martin Hyský
Hosté chtěli penaltu
Hráči Fenerbahce diskutují s rozhodčím
Rafiu Durosinmi v tutovce
Hráči Vitkorie po neproměněné šanci
Jonáš Bartoš
Evropská liga
V náročném čtvrtečním večeru odehrál přes šedesát minut, pomohl k cennému plzeňskému bodu. Tomáš Ladra (28) poprvé zažívá zápasy se špičkovými celky v Evropské lize. Plzeň proti Fenerbahce sahala po vítězství, v závěru mohla o dobře rozjetý zápas přijít, pokud by sudí pískl penaltu. „Klobouk dolů,“ ocenil ofenzivní záložník Viktorie, že rozhodčí Allard Lindhout nepodlehl tlaku tureckého týmu ani signálu z VAR, který ho zavolal k monitoru.

Šlo o náročný zápas?
„Byl extrémně těžký. Fenerbahce tam má plno hvězd. Určitě jsme teď s bodem spokojení. Ale kdybychom měli trošku víc štěstíčka, mohli jsme i vyhrát. Soupeř měl také šance, bod je asi spravedlivý.“

Sudí zkoumal v závěru penaltovou situaci pro Fenerbahce. Měli jste velké nervy?
„Říkali jsme si, že klobouk dolů před tím, jak si stál za rozhodnutím, které udělal na hřišti. Zatrnulo mi, nebudu říkat, že ne. Kluci z realizáku měli na lavičce tablet, viděli jsme celou situaci. Doufali jsme, že penalta to nebude.“

Vnímali jste vztek Turků, jak chtěli sudího dostat pod tlak?
„Já to sledoval už z lavičky, tolik jsem to nevnímal, to možná spíš kluci, co byli na hřišti. Tlak na něj vytvářeli, ale je dobře, že stál za původním rozhodnutím.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Věřili jste si i na výhru?
„Jak už jsem říkal. Je to trošku škoda, mohli jsme i vyhrát, ale bod bereme, každý takový se počítá. Máme do tabulky už osm bodů, říkáme si, že půjdeme zápas od zápasu. Je to fajn. Uvidíme, kam nás to na konci vystřelí.“

Už si na hřišti zvykáte na zápasy s předními evropskými týmy?
„Snažím si to maximálně užívat, na hřišti odevzdat sto procent jako každý kluk z týmu.“

Čím jste se dostali na vlnu bez porážek?
„Zlomilo se to na Bohemce. Pořád si říkáme, že půjdeme zápas od zápasu a zatím to funguje.“

Dáte se dohromady na nedělní šlágr se Slavií?
„Síly určitě najdeme - máme široký kádr a dobře se na to připravíme. Dneska si to užijeme a od zítřka se začneme připravovat na Slavii.“

