Po nás potopa... Žijeme jako Ludvík XV. Na vině jsme svým způsobem my všichni

Nejprve Valencie, nyní Málaga a kdo ví, kdo další je na řadě. V Barceloně jsme to nepocítili tolik, jak se publikovalo v českých mediích, ale je pravda, že emergency alert (telefon začne bzučet na plné obrátky a vyzývá vás k úkrytu před nebezpečím) jsem dostala naposledy v New Orleans při hrozbě tornáda a teď před pár týdny tady, když jsem vezla děti do školky.

Není to příjemné a není to obvyklé. Rozhodně ne v těchto končinách. Z tragédie ve Valencii místní obviňují vládu, a dokonce i krále. Ale na vině jsme svým způsobem my všichni. Neposloucháme totiž signály, které nám příroda dává. Nechci, aby to v tomto kontextu vyznělo sarkasticky, ale my lidé opravdu žijeme jako francouzský král Ludvík XV.: „Po nás potopa.“

V minulém příspěvku jsem psala o veganství a o tom, jak má zdravé a ohleduplné stravování pozitivní vliv na celou naši planetu. A teď, v souvislosti s katastrofálními záplavami v zemi, která je mým druhým domovem, všechno vnímám o to intenzivněji.

Globální oteplování a změny klimatu jsou způsobeny především spalováním fosilních paliv, masivním kácením lesů a velkochovem hospodářských zvířat.