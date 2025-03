Boj proti bacilům i „speciální“ volno během repre pauzy. Zimní Praha? Nostalgie

Bylo hodně pod nulou, zasněžená zahrada u prarodičů, jejich výmarský ohař výjimečně v domě (aby nenastydl) a připraven si neustále hrát, babička skákající v rámci otužování do ledové kádě (když ještě nezamrzla voda) a spousta dárků spojených s narozeninami a opožděnými Vánoci. Děti byly pochopitelně z toho všeho v sedmém nebi.

Mám ráda buď velkou zimu a sníh, nebo příjemné teplo. To bláto a studenou plískanici mezi tím moc ne. Jednak je to trochu depresivní a navíc se v tomto mezidobí rodí nejvíc virů a bakterií. V Barceloně je to v posledních letech v tomto směru naprostá katastrofa. Děti jsou v zimě neustále nemocné.

Tentokrát jsem se lépe připravila a už od října je „dopovala“ nejrůznějšími přírodními doplňky stravy a vším možným, o čem jsem se doslechla, že podporuje zdravou imunitu a odolnost. Denně dostávaly čaje ze zázvoru a kurkumy, kvalitní vitaminy, probiotika, kozí kolostrum (mateřské mlezivo se zázračnými účinky),