Evropská blamáž Slavie: bolestivé srovnání s Plzní, chce to pokoru

KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Neúspěch? Ne, pojďme to nazvat pravým jménem. Nefalšovaná blamáž. Že se Slavia nedostane do jarní části Evropské ligy, si na začátku podzimu nepřipustil klub, trenéři, fanoušci ani široká fotbalová veřejnost. Sešívaní už jsou zkrátka v pozici, kdy mají vysoké ambice. Ale výsledkem je ta nejčernější evropská šňůra proher v Trpišovského éře a průšvih srovnatelný s dva roky starou otřesnou skupinou Konferenční ligy. Jak s tím musí v Edenu pracovat?

Nejprve uložme k ledu faktory, které by slávistický výbuch mohly obhajovat nebo alespoň jeho příčiny zmírňovat. Prohra s PAOKem není důvodem, proč Slavia bude na jaře v Evropské lize chybět. Soluňská „Hrobka“ už poskytla jen poslední hřebíček do rakve, který rozlámaná sestava hostů mohla jen těžko vytáhnout. Do této situace se zkrátka Pražané neměli vůbec ani dostat.

Pak mnohokrát omílaná střelecká smůla. Všechny statistiky a metriky stranou, když ze sedmi zápasů vyjdete ve čtyřech střelecky naprázdno, je to už zkrátka nekvalita, chyba. A náplast mnohokrát zmiňovaných dobrých výkonů proti silným týmům také na kůži dlouho nevydrží.