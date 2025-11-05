Továrna na zážitky nedoručuje. Slavia v Lize mistrů marně hledá sentiment z roku 2019
BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Uteklo to ohromně rychle, ale polovinu své mise ve vysněné Lize mistrů už má Slavia za sebou. S největší pravděpodobností ji čekají už jen čtyři zápasy, šance na postup jsou mizivé. Bohužel se dá říct, že jízda to zatím nebyla nijak zvlášť oslnivá. Jen těžko ji srovnávat se zážitky ve skupině v roce 2019, byť výsledky jsou podobné. Nabízí se tak otázka – je vůbec tento evropský piedestal, po kterém každý touží, pro české kluby a fanoušky přínosný?
Nejprve pojďme zmínit, že odpověď na výše uvedenou otázku je z hlediska finančních příjmů jednoznačně ANO. Dále lze ještě přikývnout, pokud se na situaci podíváme pohledem zkušeností pro stále rostoucí tým, návštěvy krásných stadionů, setkání se superhvězdami a tak dále. Ale na druhou stranu… Tyto aspekty splňuje třeba i Evropská liga, jejíž prestiž šla také nahoru. O tom, že je v ní šance dělat body, nemusíme ani mluvit.
To má vliv na stav koeficientu; příspěvek do něj zkrátka českému zástupci v Lize mistrů musíme každý rok prominout. Jakýkoliv zisk je bonus. Ale zpět od výsledků – nejprestižnější fotbalová klubová soutěž má být především továrnou na zážitky. Ale anii tam Slavia zatím nezažívá žádný úžasný podzim.
Není divu, že množství fanoušků i přes solidní výkon proti Arsenalu, který ale beztak skončil jednoznačnou prohrou 0:3, odcházela z Edenu s ambivalentním dojmem. Kromě první čtvrthodiny, kdy mohli být na tým náležitě hrdí, nezůstane v hlavě příliš věcí, za kterými se lze s úsměvem ohlížet. Londýnští působili jako stroj, nezdálo se, že hrají naplno. Neuvěřitelné nadpozemské kousky v Edenu nepředvedli, možná kromě Bukaya Saky a Declana Rice ani nemají ve svém srdci hvězdu, o které by si český fanoušek řekl: „Splnil se mi sen vidět ho naživo.“
Rozdíl ve výkonu? Nesrovnatelný
A tak je to zatím se všemi dosavadními vystoupeními v Lize mistrů. Zážitků je zatím málo. Na co vzpomínat? Na dvougólový debut Youssouphy Mbodjiho proti Bodö/Glimt, který přehlušil kolaps v závěru a hloupá bodová ztráta? Solidní dvacetiminutovku s Arsenalem, která ale nevyústila ani ve střelu na bránu? Ustrašenost a výprask na San Siru? Nabízí se výkon Jakuba Markoviče proti Atalantě, tady ale celý „wow efekt“ kazí fakt, že nešlo o soupeře z kolonky nejprestižnějších.
Když se ohlédneme za posledním vystoupením Slavie v Lize mistrů v roce 2019, konkrétně třeba výkonem a čistým kontem Ondřeje Koláře na Barceloně, nejde to srovnat. Slávisté možná i po šesti letech dokážou vyjmenovat všechny zákroky, kterými tehdejší jednička vynulovala Lionela Messiho. Bořilova branka Kataláncům je rovněž momentem, na který se vzpomíná dodnes. Stejně tak na Olayinkův gól na Interu či souboje Davida Hovorky s Romeluem Lukakem. Byť zahozené, tak vypracované šance proti milánským a Borussii Dortmund.
Zisk Slavie byl v šesti zápasech dvoubodový, stejný jako po čtyřech utkáních nyní, ale dojmy a zážitky svítily mnohem víc. S tím se mimo jiné v Lize mistrů loni potýkala i Sparta, která největší emoce doručila minulý rok svým fanouškům v senzačních předkolech. Pak jakoby projela ligovou fází bez života. Je za tím samozřejmě i nový formát soutěže, který sice skýtá větší šanci postoupit, ale zápasy té úplně nejvyšší kategorie rozmělní utkáními s Bodö, Bilbaem či Pafosem.
Když šéf Slavie Jaroslav Tvrdík před dvěma roky vyhlásil, že přes veškerou touhu hrát Ligu mistrů je pro klub „ideální soutěží“ Evropská liga, znělo to zvláštně. Nyní ale ta slova dávají smysl. Soupeři i výjezdy jsou i o patro níž atraktivní a zároveň je mnohem větší šance zabojovat o výsledky. Slavia odehrála s přimhouřením oka tři solidní utkání v Lize mistrů, ale továrna na zážitky zatím zážitky nedoručuje. Ani výsledky. Člověk si pak nastolí kacířskou otázku: na tohle se vážně šest let čekalo?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|6
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|7
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|8
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|9
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|11
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|12
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|13
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|14
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|15
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|16
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|17
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|18
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|19
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|20
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|21
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|22
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|23
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|24
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|26
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|27
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|28
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off