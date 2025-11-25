Najman zákrokem zabránil gólu, pak k němu přispěl. Kouč: Tyhle části hry dělají vše
Obdobný moment vás potká tak jednou za sezonu. Zívající prázdná branka, před ní jen natažená úzká rukojeť hole… Jenže namísto očekávané trefy se puk za deset sekund třepetá v druhé brance. Přesně to se odehrálo v úterním souboji Liberce s Motorem, kdy domácí Adam Najman vyřešil ztracenou situaci a z hrozícího stavu 1:2 udělal nevšedním zákrokem skóre 3:0. „Zachránil to! Mohli jsme odjíždět se svěšenou hlavou,“ ocenil hrdinu Martin Faško-Rudáš. Tygři uspěli 5:2.
Hráče zpod Ještědu k úspěchu rozhodně nepředurčil jen jeden šťastný okamžik. Jejich sbírka šancí byla bohatší než v případě soupeře z jihu Čech, za třemi body šli odhodlaně. Tygři znovu těžili z výtečného přechodu přes střední pásmo i zejména v posledních zápasech fungujících přesilovek. Přesto by se jejich cesta za vítězstvím s dosavadním tabulkovým sousedem hodně zkomplikovala, kdyby nenastal Najmanův zázrak.
„Bylo to velice důležité, je to jenom dobře. Ukázal charakter našeho týmu a hráčů, protože se snažíme být poctiví a pracovití. Jsou to strašně důležité části hry, které se skládají na sebe a potom dělají výkon, výsledek i zápas,“ rozebíral kritickou defenzivní chvíli hlavní trenér modrobílých Jiří Kudrna. „Podařilo se nám odskočit, může to být tak, že šlo o zlomový moment utkání,“ dodal Faško-Rudáš, který ze situace vytěžil svou branku.
Najman zastavil v obrovské šanci obránce Motoru Romana Vráblíka, který dorážel po individuálním průniku Filipa Přikryla. Předchozí nájezd vytáhl z obvyklého pracoviště domácího gólmana Petra Kváču, nicméně Najman zasáhl coby poslední instance v době, kdy jeho brankář už nemohl. Pak se navíc nerozpakoval a svižně otočil hru, aby rychlonohý Faško-Rudáš v 30. minutě určil přesným zakončením náskok 3:0.
Budějovice se z krutého úderu nevzpamatovaly. „Nedáš, dostaneš. Mohlo to být jinak, ale není. Takový je hokej, prohrávali jsme 0:3. Bohužel jsme zápas neměli dobře rozjetý už od první třetiny, pak se těžko něco dohání. Kvaky je výborný gólman, jejich jistota, do toho jsme neproměnili svoje šance,“ popisoval zkázu hostující útočník Michal Bulíř, který po návratu na led z marodky odehrál druhý zápas, tentokrát na hřišti bývalého zaměstnavatele, což nebyla vůbec snadná mise.
Z centrů Motoru byl Bulíř při opětovném zranění Branta Harrise v ofenzivních výpadech jasně nejaktivnější. Čtyřiatřicetiletý liberecký rodák měl několik příležitostí Kváču prostřelit, ale zkušený gólman vždycky obstál. O 17. čisté konto extraligové kariéry ho až v závěru připravili Jan Ordoš a bývalý kumpán Róbert Lantoši.
„Byli jsme lepší tým. Mohli jsme zápas ještě víc kontrolovat, ale do 55. minuty výborný výkon, kterému nic nechybělo. Sedly si i naše přesilovkové formace, pomohl nám Filíni (Tomáš Filippi), vyplácí se. Nějaké body jsme v sezoně určitě ztratili, ale jsme v první polovině tabulky, je to zatím super. Teď se začne lámat chléb,“ zamyslel se vítězný střelec Faško-Rudáš.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|28
|13
|4
|1
|10
|86:69
|48
|2
Pardubice
|25
|12
|2
|3
|8
|76:57
|43
|3
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|4
Liberec
|26
|13
|0
|4
|9
|67:62
|43
|5
Mountfield
|25
|11
|4
|1
|9
|67:53
|42
|6
Brno
|25
|12
|1
|3
|9
|69:65
|41
|7
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|8
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|9
Č. Budějovice
|26
|10
|3
|2
|11
|75:73
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|26
|11
|1
|2
|12
|55:69
|37
|12
M. Boleslav
|26
|9
|3
|2
|12
|53:59
|35
|13
Kladno
|26
|7
|3
|4
|12
|63:81
|31
|14
Litvínov
|26
|4
|2
|2
|18
|45:85
|18
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž