Varaďa vs. Pardubice 1:0. Dril nese ovoce, Vítkovicím fungují nohy i hlava

V průběhu deseti dnů porazili Václav Varaďa s Alešem Krátoškou oba extraligové finalisty z minulé sezony. Kluby, s nimiž v minulosti spojili trenérské dráhy a kde také předčasně skončili. Zatímco s Třincem se loučili jako králové titulem, zhruba o 250 kilometrů dál se k happy endu ani nepřiblížili. Z východočeské mise si odnesli jen hořkost, pachuť a soudní tahanice. Zároveň i zvýšenou motivaci, jež se do konfrontace mezi Vítkovicemi a Dynamem promítla. Taky byste si přáli pokračování v play off?

Ještě před pár dny už mnozí nad Vítkovicemi lámali hůl. Po příchodu nového trenérského štábu Ridera kvalitně zápolila s Litvínovem a v Hradci Králové, jenže body si neodnesla. V podstatně horších partiích s Kladnem a Plzní neměla nárok. Krize se prohlubovala, ztráta zvyšovala a nejbližší konkurenti utíkali.

Nicméně 28. ledna se situace otočila o 180 stupňů. Do druhé třetiny zápasu s Libercem vjely úplně jiné Vítkovice. Kompaktnější, odhodlanější a sebevědomější. Rozjeté Tygry nakonec přemohly, první výhru v roce 2025 následně potvrdily v Olomouci i při derby s Třincem. Boj o záchranu najednou dostal úplně jiné grády.

Desetidenní zápasové volno využil Václav Varaďa po svém - drilem a dřinou. Vyhlášený buldok svěřence zarputile chytil, už je nepustil a klidně vsaďte cokoliv, že ani nepustí. Hráči si skutečně mákli, což potvrdil Aleš Krátoška. „Určité dny jsme měli dvoufázové tréninky, i s tréninky mimo led to byly až tři fáze. Vzali jsme to zodpovědně, asi jako každý tým, protože to je poslední možnost, kdy před koncem sezony a začátkem play off můžete nějakým způsobem dohnat síly a připravit se na závěr.“

Už od prvních minut zápasu s Pardubicemi bylo znát, že v repre pauze Vítkovice nelenily. Pohybově působily vůbec nejlépe v celé sezoně, zvlášť ve druhé třetině favorizovaného soka několikrát zmáčkly. Jejich výhra 3:1 nebyla náhodná, což uznal i pardubický trenér Marek Zadina.

Kromě kondice zapracoval nový realizák také na systému hry. Pryč jsou časy, kdy vítkovické harakiri pouštělo protivníky do jednoho přečíslení za druhým. Ostravský „hurá hokej“ sice oku nestranného diváka povětšinou lahodil, úspěchy ale nepřinášel. Varaďa s Krátoškou způsob chování v obranném pásmu totálně překopali. Vítkovice jsou najednou zodpovědnější a důslednější. Zkrátka mnohem lepší.

Hrají způsobem, který Varaďa léta praktikoval v Třinci. Míchají prověřenou medicínu, jež ostatním celkům nechutná.

Osm kol před koncem základní části se Ostravané bodově dotáhli na Kladno i Olomouc, z nichž rázem udělali největší aspiranty na baráž. Do karet jim hraje i los, konkrétně pět domácích špílů oproti třem venkovním. Původně beznadějná situace se postupně obrací. Ale pozor! Vyhráno ještě ani zdaleka nemají.

Zatím sbírají jen dílčí úspěchy. Třeba nad týmy, které Varaďa moc dobře zná.