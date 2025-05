Posily z KHL? Žádný přínos, jen mezinárodní ostuda. Příště bez nich, nejhůř to dopadne stejně

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

BLOG DANIELA FEKETSE | Slovenským hokejistům mistrovství světa skončilo. Bez oslav, bez fanfár a rovnou po sedmi zápasech ve skupině. Optimisté věřili, že by omlazený tým mohl překvapit, pesimisté naopak věštili tuhý boj o záchranu. Jaký byl výsledek? Něco mezi. Byť Slováci uhráli pouhých sedm bodů, díky utrápené výhře nad Francií se v elitní divizi zachránili poměrně rychle. Od nejlepší osmičky však byli na míle daleko.

Divíte se? Jen koukněte na soupisku. Jedenácté místo síle a kvalitě mužstva plus minus odpovídá.

Slováci přijeli do Švédska s týmem, který by měl pravděpodobně potíže i v české extralize. V konkurenci Komety, Pardubic, Sparty, Hradce Králové, Třince a dalších by uspěl stěží. Samozřejmě, k takovému střetu nikdy nedojde, ale zaspekulovat si můžeme.

Prvním slovenským centrem i kapitánem se stal Matúš Sukeľ. Padla na něj stěžejní role, na kterou je sice z Litvínova zvyklý, jenže proti Crosbymu, MacKinnonovi a dalším superstar to měl mnohem složitější. Stejně jako řada dalších. Věřte nebo ne, nejproduktivnějším slovenským hráčem na MS byl Sebastián Čederle s pouhými dvěma góly. Dva kanadské body pak bralo i osm jeho spoluhráčů.

Velké věci nepředvedli ani talentovaní mladíci v čele s Daliborem Dvorským, kterého kouč Vladimír Országh při klíčovém zápase s Lotyšskem dokonce posadil na tribunu.