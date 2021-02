MoYES! Jak vysmívaný kouč West Hamu konečně došel k zadostiučinění

O globálním přesahu „věhlasu“ skotského kouče hovoří nejvíce jeden příklad z populární hudby. Úspěšný britský rapper Stormzy zahrnul v textu hitu Know Me From tuto (v originále výrazně peprnější) frázi: „Přijdu k tvému týmu a udělám tam bordel – jsem David Moyes.“

Je snadné dopátrat se toho, proč si ho fanoušci zapsali jako legrační postavičku. Když na něj Ferguson ukázal jako na svého nástupce na lavičce Manchesteru United, Moyes převzal veleúspěšný tým – a dotáhl jej stěží na sedmé místo, daleko od bojů o titul či slávy Ligy mistrů. Dostal vyhazov po necelém roce.

Když se pak poprvé vydal mimo britské ostrovy, vydržel skoro na den přesně rok. Kufry si sbalil poté, co se jeho Real Sociedad držel nad sestupovými příčkami jen díky lepšímu skóre. Po návratu ze San Sebastianu do Anglie nedokázal udržet Sunderland v Premier League a poprvé v kariéře zažil potupný sestup. I když nutno říct, že „černé kočky“, které rok potom už bez něho spadly až do třetí ligy, by tehdy nedokázal spasit ani Pep Guardiola…

Koneckonců i jeho první štace v Londýně nebyla bůhvíjaká. Vedení jej tehdy najalo coby dočasné řešení, Moyes zachránil prvoligovou příslušnost, ale pak mu nebyl nabídnut nový kontrakt. West Ham v létě 2018 přivedl na jeho místo velezkušeného Manuela Pellegriniho coby „osobu velkého kalibru, která povede klub vstříc vzrušující budoucnosti“. Sluší se dodat, že tenhle tah nevyšel – kouč, který vyhrál ligu s Manchesterem City, vetknul „kladivářům“ nálepku nepresujících chodců a dostal vyhazov ve chvíli, kdy byl klub na posledním nesestupovém místě.

Moyes se coby úspornější volba vrátil oknem nedlouho poté, co mu byly ukázány dveře. Věčně pesimističtí fanoušci se tehdy chytali za hlavu. A dnes si čtou, jak uznávané magazíny FourFourTwo a The Athletic společně volají po tom, aby 57letý Skot vyhrál cenu pro trenéra roku. Ocenění, ve kterém své kolegy hodnotí koučové ze čtyř nejvyšších anglických soutěží, mimochodem získal už třikrát, víc jich má jen Ferguson. Guardiolovi se této pocty dostalo jen jednou, Josému Mourinhovi dokonce vůbec.

Nečekaný úspěch od vysmívaného trenéra, že? Samozřejmě neříkám, že to z Moyese dělá druhého nejlepšího trenéra v historii ligy. Ale trofejní triptych dává smysl.

Fanoušci i angličtí novináři vám rádi připomenou, že Asociace ligových trenérů upřednostní příběh outsidera dosahujícího na nepravděpodobné výšiny před naprostou dominancí v čele tabulky.