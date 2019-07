Degradovalo nasazení divizního hráče ligu? Ne, já jsem určitě #teamVáňa! | iSport.cz

Ano, u branky Hložka mohl mít lepší postavení na přední tyči, jednou vybídl špatnou rozehrávkou ke skórování domácího útočníka Libora Kozáka, ale rozhodně nepropadl. Nechápu, proč se pak na internetu začaly objevovat názory, že nasazením třicetiletého amatéra se degraduje kvalita FORTUNA:LIGY. Někteří hráči podali v tomto utkání horší výkon než on.

Trenér Petr Rada měl kromě Váni i další varianty na stopera – Tomáše Hübschmana a Jakuba Považance, ale rozhodl se, že je potřebuje v záloze. Vytáhnout mohl nějakého mladého stopera z B týmu, ale ukázal na Váňu, který měří přes 190 cm, má zkušenosti s dospělým fotbalem a typologicky se hodil do soubojů s Kozákem. Nevidím na tomto rozhodnutí nic špatného.

Mimochodem trenéra Jablonce nemůžeme napadat, že by nedával prostor mladým fotbalistům. V základu proti Spartě byli jednadvacetiletí Holík s Matouškem a do hry se dostal i teenager Pleštil.

Příběh vytáhlého amatérského stopera je opravdu jedinečný! Na dopolední tréninky s Jabloncem si musel brát v práci dovolenou.

Na ligové utkání se na něj přijela podívat půlka firmy, ve které pracuje. Jiří Váňa teď žije svůj sen a ještě nějakou dobu ho žít bude. Vždyť se dostal i do nominace Severočechů na zápas 2. předkola EL. Pro kluka, který hrál nejvýš ČFL a na jaře byl v divizi, je to neskutečná story a vlastně odměna za oddanost fotbalu. Já mu to hrozně moc přeju.

U nás se bohužel jako první věc řeší, že je to degradace soutěže a výsměch. V Americe by z jeho příběhu udělali celovečerní film a byl by hrdinou. Já jsem rozhodně v #TeamVana.

Sparta - Jablonec: “Divizní” Váňa vyrobil divizní hrubku, Kozák ale šanci znovu spálil!