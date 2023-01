Fotbalová zábava je zpátky! Nenechme zničit trávníky, dobrý start není klišé

FORTUNA:LIGA se vrací po dlouhých dvou a půl měsících a fotbaloví fanoušci po celé České republice oprašují permanentky, kupují lístky na víkendové kolo a vybírají ze šatníků co nejteplejší oblečení. Kvůli prosincovému MS odstartuje jarní část soutěže v netradičně brzkém termínu. Nedá se nic dělat, taková je realita a já jen doufám, že bude počasí hrát fér, a to jak s fotbalisty, tak i s diváky na stadionech.

Někde totiž sněžilo, sněží nebo bude sněžit, jinde zase mrzne a já se modlím, aby podmínky zvládli už výše zmínění aktéři, tak i hrací plochy. Vzpomeňte si na stadiony v Jablonci, Příbrami nebo Teplicích dva roky zpátky. Stačí odehrát jedno jediné utkání ve špatných podmínkách a s hřištěm je amen. Plac si zničíte do konce sezony a trávníkářům zbydou jen oči pro pláč.

Jestli chceme budovat produkt, nikdy už se nesmí dovolit, aby se hrálo jediné takové utkání. Odehrát zápas za nevlídných podmínek znamená, že nechráníme zdraví hráčům, kvalita hry trpí, diváky bolí oči, fotbalisti jsou otrávení, když jim přihrávka po zemi skončí na koleni a nikoho to ve finále nebaví. Razím teorii – radši zápas odložit, než si zničit pažit!

Návrat do mistrovského utkání po 76 dnech s sebou nese spoustu otazníků. Přátelské zápasy vám samozřejmě o formě hráčů něco napoví, ale pořád se nehraje o ligové body. Před startem sezony 2022/2023 se mluvilo o třech aspirantech na mistrovský titul – Plzni, Slavii a Spartě. V 1. kole této sezony pak ani jeden z české TOP 3 nevyhrál, ba co víc, bodovala jen Plzeň. Obě pražská „S“ dokonce prohrála.

Častokrát slýcháme z úst funkcionářů, trenérů nebo i hráčů: „Musíme dobře vstoupit do sezony, chytit se a vyhrát.“ Možná to zní jako klišé, ale skutečně tomu tak je. Kdo prohraje první zápas, zanechá to na něm různé pochybnosti. Až na tři odskočené celky v čele je ligová tabulka nesmírně vyrovnaná. Proto si myslím, že může dojít hned k několika překvapením. Raději bych v tomto kole byl opatrný při tipech a sázkách.

Víkendové 17. kolo nabídne několik velkých příběhů! Klokani nastoupí proti Teplicím poprvé bez Hronka s Květem. Prvně jmenovaný posílil Slavii a druhý Plzeň. Sparta by mohla na olomouckém Andrově stadionu vypustit na hřiště všechny čtyři zahraniční zimní posily. Plzeňský Adam Vlkanova půjde poprvé na ligové úrovni proti Hradci Králové, který ho vychoval pro velký fotbal.

Sešívaní budou v Edenu hájit svojí 100% domácí bilanci proti Jablonci. Slovan Liberec dal na podzim 21 gólů a na 11 z nich měl podíl Mick van Buren, jehož si ale stáhla Slavia. Úvodní kolo pak uzavře hodně pikantní souboj Zlína s Baníkem. Pikantní proto, že Ševce od ledna koučuje Pavel Vrba, který v této sezoně do 11. kola vedl právě ostravský Baník.

Karty jsou rozdány. Všechno je připraveno. Ostrý zápasový start je tady!