Ve Slavii se hledá nový Hromada. Vypustí Sparta bulharského prince?

BLOG DAVIDA SOBIŠKA | Jako fanoušek české nejvyšší fotbalové soutěže se na nadcházející kolo neskutečně těším, protože se bude na co dívat. Tabulka je našponovaná na všech frontách. Rozdíl mezi první Slavií a třetí Spartou se ztenčil na pět bodů. Myšlenky na proklouznutí do skupiny o titul může mít i v tuto chvíli jedenácté Brno. A tím, že Pardubice chytly na jaře dle slov Dominika Janoška formičku, se zamotává i grupa o záchranu.

Tým Briana Priskeho vyrazí do Zlína, kde se nehraje jednoduše. Sparta ale dala v posledních třech zápasech 13 branek! Fenomenální lauf má v posledních týdnech Lukáš Haraslín, který dá gól i ze šatny. K tomu se rozjel Jan Kuchta v napadání, pohybu, gólech a přínosu pro tým. Kouč Sparty má před utkáním ve Zlíně v sestavě asi dva otazníky. Kaan Kairinen nedohrál utkání s Jabloncem kvůli možnému otřesu mozku a tržné ráně nad okem. Pokud se finský středopolař nedá zdravotně dohromady, čuchnout dostane zřejmě Qazim Laci. Na pravém křídle nechytil šanci za pačesy Awer Mabil, ve skvělém světle se naopak ukázat žolík Martin Minčev a k dispozici už bude Tomáš Čvančara. Možná je čas vypustit od úvodu bulharského prince, zasloužil by si to.

Ševce koučuje od ledna Pavel Vrba. Ještě na podzim coby kouč Baníku dokázal na Letné plichtit 1:1. Recept na Priskeho družinu už má, jen ho musí oprášit a Zlínu pro změnu všechno klapnout. Nicméně pokud Sparta zopakuje výkon z druhého poločasu proti Jablonci, ve Zlíně musí vyhrát, bez ale.

Co napravovat má Viktorka Plzeň. Ze čtyř zápasů na jaře je získaných 6 bodů zatraceně málo. Navíc ani výkony nejsou optimální. Západočeši musí v Doosan areně zabrat, a to nejen výsledkově, ale i herně. Osobně čekám větší průvan v základní sestavě. Vůbec bych se nebál poslat do základu Durosinmiho a Chorého vypustit do hry jako žolíka. Být koučem Bílkem, vsadil bych hlavně na běhavé hráče. Sýkora na levém beku, Jirka na pravém křídle, Mosquera zpět do zálohy a místo Vydry bych vsadil na Vlkanovu. Liberec je herní mužstvo, běhavé, možná trochu nezkušené a zraněními zdecimované, ale určitě Plzni neodevzdá body bez boje.

Vasil Kušej. Tohle jméno boleslavského ofenzivního univerzála si zapamatujte. Zdobí ho dynamika, drzost, agresivita i technika a proti Hradci byl jednoznačně MVP utkání. Prakticky ho sám udělal. Kušej platil za velký talent, který na něj až moc spoléhal, ale před dvěma lety si uvědomil, že fotbalu nedává tolik a začal hrabat. Odměnou mu bylo ligové angažmá a vůbec bych se nedivil, kdyby se za pár měsíců stěhoval. Na západ. Do Prahy nebo Plzně. A kdyby se mu povedlo ME U21, kam se může dostat, tak třeba i dál za hranice. Potenciál má obrovský, chce se mi říct, že je to až „nečeský“ hráč. Boleslav hraje s českobudějovickým Dynamem a od Kušeje čekám velké věci.

Jak by řekl známý trenérský bard Pavel Tobiáš, Jablonec se střetne s Teplicemi v zápase o šest bodů. Oba týmy mají 20 bodů. Tady půjde o hodně. V lepším rozpoložení by měli nastoupit Skláři, kteří ve 20. kole bodovali se Slavií a předvedli velmi statečný výkon. Jenže jak už to bývá, vyhecovat se proti favoritovi jde snáz než proti Jablonci. Navíc v tomto utkání už nejsou alibi, že od vás nikdo nic nečeká. Jablonec musí využít faktu, že Teplice jsou venku nejhorší tým F:L.

A pak tu máme nejatraktivnější utkání 21. kola, Slavia – Slovácko. Sešívaní odehráli v Teplicích katastrofální první poločas. Ve druhé půli se zlepšili, ale proti Slovácku by takový výkon na body nestačil. Svědíkova parta takticky předčila Plzeň, Filip Nguyen s defenzivou zavřeli obranu, když na jaře ještě neinkasovali (celkem je to 423 minut) a odhodlaní uspět pojedou i do Edenu. Jindřich Trpišovský potřebuje trefit základní sestavu a najít nového Jakuba Hromadu. Právě on v Teplicích citelně chyběl, hlavně v prvním bezkrevném poločase. Oproti teplické blamáži čekám v sestavě pořádný průvan a jména jako Ousou, Zafeiris, Lingr a pokud mu to dovolí fyzický stav, tak i Tomáš Holeš. Myslím si, že tento zápas může být ozdobou kola a reklamou na FORTUNA:LIGU.

