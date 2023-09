Co čekat od souboje Slavie se Spartou: tipy na sestavu, taktiku i rozestavení

BLOG DAVIDA SOBIŠKA | V neděli se odehraje ve slávistické Fortuna Aréně první derby „S“ této sezony a fotbalová veřejnost od něj má obrovská očekávání. Nejsem pochopitelně výjimkou, a proto jsem se rozhodl vypíchnout pár bodů ke sledování. Jdeme na to!

Nejprve je potřeba si říct základní jedenáctky, bez nich to nepůjde. Tipnu si sestavy obou týmů a pokusím se je zlehka rozebrat.

Slavia

Mandous – Holeš, Ogbu, Vlček – Douděra, Zafeiris, Oscar, Provod – Schranz, Tijani, Jurečka

V brance Aleš Mandous, protože vypadá jistěji než Ondra Kolář. Ve stoperské trojici je jen jeden otazník a ukázal bych na Vlčka, protože má obrovskou rychlost. I když Tomič nevypadá špatně a Masopust zvládl v Ženevě dobře pozici krajního stopera, na pozici pravého wingbacka bych postavil Davida Douděru. Má skvělý centr, dynamiku a třeba pohárové derby prakticky rozhodl. V útoku nesmí chybět muž pro velké zápasy Ivan Schranz. Sešívaným v porovnání se Spartou chybí centimetry, z toho důvodu vidím na hrotu Tijaniho a nalevo Jurečku. Do šancí se dostává, ale zatím je zahazuje. Nicméně proti Letenským si připsal v minulém ročníku bilanci 2+2.

Sparta

Vindahl – Sörensen, Panák, Krejčí – Preciado, Laci, Sadílek, Zelený – Birmančevič, Kuchta, Haraslín

O brankáři Sparty pro derby není pochyb. Na stoperu může reálně Brian Priske vybírat ze čtyř jmen a nejkratší sirku si podle mého názoru vytáhne Martin Vitík. Hodně diskutovaná pozice ve Spartě je pravý wingback. Na tento flek přivedl Tomáš Rosický z Genku Angela Preciada, a právě jeho tam čekám. Když za někoho zaplatíš kolem 60 milionů korun, přeci ho v derby nenecháš mezi náhradníky, i přesto, že za ACS odehrál zatím jen 109 minut. Po čtvrtečním pohárovém utkání jsme viděli fotku Kairinena o berlích, proto jsem ho musel ze sestavy vyndat. Jinak by v ní byl s Lukášem Sadílkem uprostřed zálohy. Zranění finského reprezentanta katapultuje do základu Laciho. Nalevo může mít Priske další dilema. Zkušený Zelený, nebo dravý Ryneš? Podle mého rozhodnou zkušenosti a větší souhra Zeleného s Haraslínem. Křídla jsou pro derby jasná – Birmančevič a Haraslín. Na hrotu by někdo rád viděl Kuchtu, jiný zase Olatunjiho. Myslím si, že utkání rozjede český forvard a Nigerijec dostane 20 až 30 minut.

Základ je postavený a nyní slibované body ke sledování.

Rozestavení Slavie

Myslím si, že sešívaní nastoupí v rozestavení 3-4-3, stejně jako proti Servette a budou chtít hrát jeden na jednoho po celém hřišti. Utahat Spartu, nedat jí prostor pro kombinaci, hrát rychle nahoru, do sprintu a do náběhu. Se Zorjou nebo proti Pardubicím nastoupili ve formaci 4-2-3-1 a tím, že má Jindřich Trpišovský v týmu několik univerzálů, mohou během utkání přepínat mezi systémy podle potřeby.

Taktika Sparty

Nevěřím tomu, že by Brian Priske zopakoval stejnou ultra defenzivní taktiku jako při 307. derby v rámci 2. kola finále FORTUNA:LIGY. Sparta je dál než v minulé sezoně. Věřím tomu, že to bylo jen nouzové řešení, úsporný režim, čistá sázka na standardky a protiútoky. V neděli čekám od Sparty kombinační a ofenzivní fotbal, jak jsme zvyklí a pokud dostanou hosté příležitost pro brejkovou situaci, půjdou po ní, protože po zisku míče jsou hodně nebezpeční.

Standardky

Sparta bude mít v derby určitě výškovou převahu v průměru o 2 centimetry. Sörensen, Panák, Krejčí, Zelený nebo Kuchta jsou zdatní hlavičkáři. Standardky můžou rozhodnout i v Edenu. V minulé sezoně jsme viděli celkem čtyři derby. Slavia v nich dala 11 branek, Sparta 6. Slavia se po standardce prosadila ve třech případech, sparťané dokonce pětkrát! Standardní situace budou v neděli velkým tématem.

Síla lavičky

Zápasy mají svůj vývoj a trenéři jej mohou ovlivnit střídáními. Na lavici Slavie bychom mohli najít z mého pohledu víc zajímavých variant pro oživení hry - Jurásek, Chytil, Wallem, Masopust nebo Tomič. Petr Ševčík se po čtvrtečním zranění dohromady nedá.

Priske může mít k dispozici Olatunjiho, Sejka, Ryneše, Peška a do defenzivy Vitíka. Problém může nastat, kdyby Spartě nefungoval tolik střed pole. Variantou nejspíš bude při zranění Kairinena jediný typický střední halv David Pavelka.

Lépe je na tom s případnými možnostmi na dostřídání Jindřich Trpišovský, i když v létě přišel o superžolíka Ondřeje Lingra.

X faktor

Už jsem naznačil, kdo by mohl být klíčovým hráčem Slavie. Jeho jméno je Ivan Schranz. Hráč pro velká utkání. Když ho potřebujete, můžete se na něj spolehnout. Zahraje vám na jakékoliv pozici, má skvělou kondici, pohyb a je produktivní. Proti Spartě odehrál ve své kariéře jedenáct zápasů a vstřelil šest gólů.

V dresu Sparty může být rozhodující výkon od Lukáše Haraslína. Slovenský reprezentant je aktuálně nejproduktivnějším hráčem F:L. Mnozí o něm říkají, že je to nejlepší hráč ligy. Potvrdit to ale musí v těžkých zápasech, což se mu zatím nedaří. V derby stihl odehrát šest utkání, sice vstřelil dvě branky, ale obě ze standardky. Dokážu si u něj pořád představit větší přínos ve hře a tohle derby by mohlo být jeho.

V neděli se máme rozhodně na co těšit.

Autor je moderátor O2 TV Sport