Jdeme do finále! Sparta musí, tři příběhy v duelu Plzeň - Slavia

Do konce základní části F:L nám zbývají už jen tři kola a v každém utkání půjde o hodně. O titul, o lepší tabulkové postavení před samotným finále, nebo o rozložení týmů do jednotlivých skupin v ligové tabulce. Už 28. kolo nám nabídne spoustu zajímavých soubojů. Pojďme se na to podívat:

Bohemians - Sparta

Sparta nevypadala, že je v ideální kondici před reprezentační přestávkou a po ní se dojem moc nevylepšil. I přes to, že vyhrála v Budějovicích, postoupila do finále Mol Cupu přes Opavu a o deseti remizovala s Mladou Boleslaví. Její výkony jsou rozpačité, což je pro ni před koncem ligy velmi nepříjemné.

Letenští ztratili glanc v rozehrávce, pohybově to není ideálně vyladěné a hodně hráčů se nenachází v optimální formě. Připočtěme k tomu disciplinární prohřešky, jako byl Preciadův blikanec za červenou kartu a rázem je z největšího favorita na zisk titulu až ten druhý tým v pořadí.

V sobotu se představí v Ďolíčku a na lavici bude chybět vyžlucený Brian Priske. Jeho družina by potřebovala podat přesvědčivý výkon jako při poslední návštěvě Bohemky. V únoru 2023 vyhrála na jejím stadionu jasně 6:2.

Podobný výsledek by Spartě zvednul sebevědomí a vrátil ji do sedla. Jenže pozor na Klokany! Z posledních šesti zápasů prohráli jen v Edenu a svou kůži nedají lacino. Sparta ale potřebuje v Ďolíčku vyhrát, pokud by se to nepovedlo, značně si závěr sezony ztíží.

Baník - Karviná

Slezské derby klepe na dveře a Baník by ho podle bookmakerů měl zvládnout. Ve 28. kole F:L dokonce není větší favorit než ostravský celek. Tým Pavla Hapala je na čtvrtém místě ligové tabulky a v české nejvyšší soutěži vyhrál třikrát po sobě, což se mu v aktuálním ročníku ještě nepovedlo.

Další korálek může přidat proti Karviné. Hornické derby bude dost možná vyprodané, další plusové body pro domácí tým, který je na vlně. Pavel Hapal má k dispozici už i Tomáše Riga, který se vrací po odpykání karetního trestu. Fit je Ewerton, Tanko, Klíma, Kubala, Buchta.

Baník má obrovskou ofenzivní sílu a až vylepší i obrannou fázi, nebudu pochybovat, že čtvrtou příčku získá pro sebe. I když hraje Karviná pod novým koučem Markem Bielanem obětavě, srdcem a zodpovědně, cokoliv jiného, než výhra domácích, by mě překvapilo.

Rozdílovým hráčem v derby bude tulák Ewerton. Problémy s ním měly Teplice i Jablonec. Nová volnější pozice uprostřed hřiště mu náramně sedí a v sobotu přispěje svým výkonem k tomu, že Baník ovládne Slezské derby.

Plzeň - Slavia

Na podzim se ve vzájemném utkání radovali z vítězství Viktoriáni. Erik Jirka odehrál v Edenu one man show, dal dva góly a zařídil Plzni překvapivé tři body. Miroslav Koubek svojí taktikou eliminoval všechny silné zbraně Slavie a já jsem strašně zvědavý na odvetu. Ve šlágru kola mě proto nejvíc zajímají tyto tři příběhy:

1/ Jak k utkání přistoupí Plzeň, která má stále šanci na postup do semifinále Konferenční ligy?

2/ S čím na Plzeň vyrukuje slávistický realizační tým?

3/ Jak přijme Jindřicha Staňka plzeňské fotbalové publikum?

Slavia si půjde tvrdě za ziskem třech bodů a myslím si, že to zvládne, i když to bude pořádně náročná mise! Od přechodu na obrannou čtyřku mají sešívaní větší šmrnc a vypadají lépe. V lize vyhráli čtyři duely po sobě a vidina titulu bude mocná čarodějka. Dle mého má Viktorka jisté třetí místo, určitě bude chtít v neděli uspět, o tom žádná, ale větší důležitost bude mít v hlavách hráčů a vedení přeci jen odvetné utkání proti Fiorentině.

I další zápasy budou zajímavé. V každém duelu si totiž může divák přijít na své. Sledujte F:L a bavte se fotbalem!