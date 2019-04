Vítěz a poražení. Juventus v Evropě opět selhal, značka CR7 frčí dál | iSport.cz

Nemohu se zbavit dojmu, že s příchodem persony, jakou je Ronaldo, se Juventus obrátil naruby. Jinak si nelze vysvětlit, co se za poslední měsíce na evropské scéně v jeho podání dělo. Nemluvme o Serii A, tam je Juve jasný hegemon a nebojím se tvrdit, že už před sezonou měl 75 až 80 procentní šanci na zisk mistrovského titulu. Ať už s Ronaldem, nebo bez něj.

Jenže v Champions League je to trochu jiný příběh. Aby Andrea Agnelli, za podpory Pavla Nedvěda, přesvědčil sponzory a společně vytáhli z kapsy 100 milionů eur a utratili je za tehdy 33letého, ačkoliv geniálního, fotbalistu, musel si takovou investici něčím odůvodnit. Pochybuji, že by se uspokojil tím, že mu Ronaldo vystřílí sedmé scudetto v řadě. Na to by stačil střelec nižší úrovně a za menší peníz.

Cílem Juventusu bylo ovládnout Ligu mistrů. Povolanějšího borce, který by tento sen Italům splnil, byste krom Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, hledali marně. Vždyť CR7 z posledních pěti odehraných ročníků ovládl s Realem hned čtyři.

A právě tady naráží kosa na kámen. V Turíně jako by si narvali do hlavy, že „ukradnutím“ Ronalda mají vyhráno. Vše vsadili na jednu kartu. Kdyby si však Juventus portugalskou posilu proklepl pořádně, věděl by, že už v minulé sezoně došel Real Madrid do finále především i díky přispění jeho spoluhráčům. Jasně, Ronaldo byl u klíčových branek, střelecky se však prosazovali i Benzema, Asensio, Bale a další. Parádní nůžky v Allianz Areně, kterým tleskali i domácí tifosi, jako by Turín oslepily.

Varováním mělo být už úvodní čtvrtfinále s Atlétikem Madrid (0:2), které Juventus vůbec nezvládl. Nebýt Ronaldovy šichty v odvetě, kdy hattrickem posunul tým dál, skončil by sen ještě dřív. Jenže Dybala, Mandžukič, Pjanič, Costa a spol. se nechali uchlácholit: „Proč bychom se sedřeli, když máme Ronalda?“ Navenek to alespoň takhle působilo.

A ve čtvrtfinále s Ajaxem to také podle toho vypadalo. Byl to opět Ronaldo, kdo nesl na zádech turínský klub. Gól v úvodním zápase. Gól v odvetě. Ale na postup to bylo málo. Ani rodák z Madeiry není nadčlověk. Zkrátka potřeboval pomoc. Ta nepřišla. Tým jednoho muže na plné čáře přejela spolupráce mladých a hladových vlčáků a především mančaft, kde individualita není v klubové DNA.

Nyní bude Juventus jistě analyzovat další evropské selhání. Italský titul předčasný konec v Champions League nezahojí. Navíc Ronaldovi bude v příští sezoně už 35. Tak si pojďme složit menší účet i my zde. Co za rok Juventus a značka CR7 ze vzájemné spolupráce vlastně vytěžily?

Prakticky jistě triumf v Serii A.

Čtvrtfinále Ligy mistrů.

Zvýšenou prestiž klubu.

A zjištění, že tým jednoho hráče velké trofeje nevyhrává.

Zatím tak z toho vychází jediné – zatímco čekání Juventusu na prvenství v Lize mistrů se za chvíli protáhne na dlouhých 25 let, Ronaldo opět ukázal svoji individuální genialitu. Dokázal se prosadit po Premier League a La Lize v další náročné světové soutěži. Navíc v pokročilém věku.

A tohle Messi na rozdíl od svého bývalého rivala v CV mít nikdy nebude.