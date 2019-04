Jeden Ronaldo nestačí. Éru CR7 v LM ukončili hladoví mladíci Ajaxu | iSport.cz

Když vyřadili v osmifinále Ligy mistrů Real Madrid, mluvilo se o senzaci. Fotbalisté Ajaxu Amsterdam ale ve čtvrtfinále proti Juventusu ukázali, že nešlo o náhodu. V prvním zápase na domácím hřišti byli lepší, měli více šancí a uhráli remízu 1:1. Skvělý výkon zopakovali i na stadionu soupeře a přineslo to své ovoce v podobě výhry a postupu.

Domácí sice poslal do vedení svou 126. trefou v Lize mistrů Cristiano Ronaldo, který se trefil i v prvním zápase, ale nakonec mu zbyly jen oči pro pláč. Mladíci Ajaxu bleskově srovnali zásluhou Donnyho van de Beeka a v 67. minutě vstřelil rozhodující druhý gól kapitán Matthijs de Ligt.

Amsterdamští hráli fantasticky. Hráči Juventusu v porovnání s nimi chvílemi působili, jako utahaní staří psi. „Nebyla to náhoda. Druhý poločas byl od Ajaxu fenomenální. Výsledek 2:1 je k Juventusu ještě milosrdný,“ konstatoval Chris Sutton, bývalý hráč Celtiku Glasgow či Chelsea.

„V porovnání s mladým, hladovým týmem Ajaxu vypadali hráči Juve průměrně. Ronaldo sice dal gól, ale Amsterdamské to nezlomilo. Věřili si a hráli parádně. Jejich výkon mě ohromil," dodal unešený Sutton.

Střelec vyrovnávací branky Van de Beek, Hakim Ziyech, David Neres, ti všichni zastínili hvězdy Juventusu a neustále zatápěli domácí obraně. Dokonce se jim podařilo potřetí dostat míč do sítě, když se parádně trefil Ziyech, ale o gól připravil tým trenéra Erika ten Haga těsný ofsajd.

Neuznaná branka ale Ajax mrzet nemusela. Juventus se na větší odpor nezmohl a holandský celek mohl po dlouhých 22 letech slavit postup mezi nejlepší čtyři týmy Ligy mistrů. „Porazili jsme Real Madrid a Juventus. Jsme velmi pyšní, fanoušci jsou hrdí, město je hrdé,“ těšilo po úspěšném dvojutkání kouče ten Haga, jehož svěřenci postup do semifinále v šatně řádně oslavili.

