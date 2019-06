Povídám, chci do Jablonce. Hora vs. Teplice happy end mít nebude | iSport.cz

Pavel Šedlbauer, šéf Teplic: „Pokud kterýkoliv hráč projeví zájem odejít, bude mu to okamžitě umožněno, ať je to kdokoliv.“

Jakub Hora, záložník Teplic: „Povidám, chci do Jablonce!“

Jenže zde naráží kosa na kámen. Tepličtí svému slovu nedostáli. Nejlepšího hráče z minulé sezony odmítají pustit. Navíc své představy průběžně mění. Když se po zpackaném závěru sezony scházeli hráči s vedením, každý dostal na úvod otázku, zda chce v klubu vůbec pokračovat. Horova odpověď měla být negativní. A Teplice zareagovaly: Pustíme tě pouze do klubu z české top trojky či do zahraničí.

Česká elita se logicky s nabídkou přes 10 milionů za 28letého hráče nedostavila, ale ozval se Jablonec. Tým, který se chystá na rozdíl od „sklářů“ na Evropskou ligu, a skládá nový kádr. Navíc jej vede trenér Petr Rada, se kterým má dobrou zkušenost. Pro Horu zajímavá štace.

Nabídka od Miroslava Pelty, která činila 10,5 milionu, byla velmi štědrá. Žádného jiného hráče by za podobné peníze Teplice v blízké době neprodaly. Navíc by se trenér Stanislav Hejkal zbavil hráče, který by v kabině mohl působit jako rušivý element. Přesto byla žádost smetena ze stolu. „Horu nepustíme. Nehodláme se zbavovat nejlepších hráčů,“ znělo z klubu.

Brunátný Hora byl vzteky bez sebe. Vždyť ještě před měsícem mohl odejít kamkoliv, dnes je pro klub málo i zahraničí. Důležité je však podotknout, že zapomíná na jeden podstatný fakt - do této šlamastiky se dostal i vlastní vinou. Loni v létě se dohodl s Teplicemi, že dosavadní smlouvu (do června 2019) prodlouží o tři roky. Pokud by tak neudělal, už mohl být dávno pryč...

Není divu, že je nyní kyselý. Ačkoliv sám tvrdí, že jeho přístup v přípravě se nijak zásadně nezmění, jsou to jen povídačky, aby se neřeklo. Držet jej v Teplicích na sílu, není dobrý nápad. Kdo působí ve fotbale, moc dobře ví, jak tyto případy končí.

Happy end to zrovna nebývá...