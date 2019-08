Sparta a stopeři? Jílek obětuje Štetinu, musí jít do rizika | iSport.cz

Je jasné, že po přestřelce v Mladé Boleslavi musí Václav Jílek zareagovat a obětovat oblíbence Lukáše Štetinu, který zatím nastoupil do všech zápasů.

Slovenský stoper opakovaně dokazuje, že do prototypu moderního stopera schází dost důležitých atributů. Jaké to jsou? Štetina neoplývá závratnou rychlostí, dělá mu problém kombinační fotbal a nevyhýbají se mu kiksy. Rovněž se o něm traduje, že to není typ hráče, který by vedl mužstvo jako lídr…

Co s tím? Uroše Radakoviče, Semiha Kayu i Costu už má Jílek vyzkoušené. Ví, co od nich může a nemůže očekávat. A také ví, že všichni tři spadají do stejné kategorie jako Štetina. Suma sumárum to jsou čtyři stopeři ze sedmi na sparťanské soupisce, kteří nesplňují parametry pro Jílkův náročný styl fotbalu.

Tím, kdo by se jím mohl stát, než se David Lischka a Filip Panák uzdraví, je slovenská akvizice Dávid Hancko. Hráč, o němž trenér Adrián Guľa prohlásil, že je to extrémně tvořivý stoper. Debut v rudém si však odbyl na levém bekovi. Dle jeho slov, protože byl s týmem krátce a trenéři se báli sahat do středu (Costa, Štetina). Do středu, který opakovaně neobstál.

A tak se nabízí: sázet dál na (ne)sehrané hříšníky, nebo stopera, který pasuje do mého herního schématu? Volil bych variantu B.