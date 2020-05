Dvě tváře Sparty v Karviné: jedna straší vlastní fanoušky, druhá ligu | iSport.cz

Jedna děsí vlastní fanoušky a místy i samu sebe. Druhá zase ukazuje, že soupiska je prošpikovaná velice zajímavými hráči. Sparta v neděli v Karviné ukázala dvě tváře. Jako by měl rudý kolos rozdvojenou osobnost.

V prvním poločase sparťané kupili hrubé chyby, organizace při defenzivní činnosti jim nic neříkala. Karviná udeřila již v první minutě a jen díky zásahu VARu její gól neplatil.

Nakonec to ale přeci jen byli domácí, kteří se ujali vedení – po tristním přístupu sparťanů, kteří přihlíželi jako kvalitní soubor komparzistů.

Karviná - Sparta: Lingr se protáhl okolo Sáčka a domácí přece jen vedou! 1:0

I František Straka v televizním studiu O2 TV Sport těžce vydýchával, čeho byli hráči v rudých dresech schopni, a jak lacině se o své jméno na zádech rvou.

Nicméně do druhé půle vyběhla jiná Sparta. Pražané jako by se převtělili do své sympatičtější podoby. Tu temnou nechali v útrobách útulné karvinské arény.

Domácí celek začali mačkat. Měli navrch v šancích, vévodili střeleckým statistikám, v držení míče a nebýt famózního výkonu brankáře Bolka, odjeli směr Praha s ještě lépe vypadajícím skóre pro fanoušky. Nakonec dali Karviné „pouze“ čtyři kusy s výsledkem 4:1.

Daleko důležitější pro trenéra Václava Kotala ale bylo, že po špatném domácím výkonu s Plzní a nedělním prvním poločase nastavili tvář, skrz kterou by klidně mohli budit respekt napříč FORTUNA:LIGOU.

Jen si ji zachovat..

