Blikanec, na který se čekalo. Krejčího stinnou stránku musí Sparta odmítnout

Ladislav Krejčí mladší patří mezi nejzajímavější mladé české hráče. Je oporou reprezentace do 21 let. Byl jedním z opěrných bodů, které tým dostaly na EURO. A jak sám trenér Václav Kotal tvrdí, je důležitým článkem sestavy Sparty. Skvěle nastartovaná kariéra, chtělo by se říct. Přesto mu značná část fotbalové obce dlouhodobě nemůže přijít na jméno. Nadaný záložník středečním likvidačním zákrokem na pardubického Tomáše Solila ukázal proč. Jeho úlet nyní musí Letenští jednoznačně odmítnout a ze své hry vymazat.

Vstal ze země, rozeběhl se, vyskočil do vzduchu a úderem na hlavu knokautoval protihráče. Zatmění. Blikanec. Prů… jak Brno, odkud Ladislav Krejčí pochází. Ne, to se nebavíme o bojových sportech. Ani o likvidačním zákroku z hokeje, nýbrž o českém fotbale. Mimochodem stát se takový zákrok v NHL, mluví se o stopce na vícero zápasů. Jenže pardubický Tomáš Solil nenosí přilbu a díky bohu nedopadl na ledovou plochu…

Na první pohled to byl od Ladislava Krejčího mladšího šílený zákrok. Okamžitě mi bylo jasné, že musí ze hřiště do sprch, i když sudí Alex Denev alibisticky udělil jen žlutou kartu. Kroutil jsem hlavou nad tím, co mladého záložníka k takové blbosti vůbec vedlo. A upřímně přiznávám, že mi bylo líto, že zrovna on dostál své lidové pověsti. V posledních měsících jsem totiž patřil mezi ty, kteří se jej zastávali. Přišlo mi, že se oproti první sezoně ve Spartě zklidnil a začal se soustředit na svoje výkony.

Před nedávným derby mi o reprezentantovi do 21 let podobně vyprávěl i Miroslav Jirkal. „Získal pokoru,“ chválil Krejčího někdejší trenér a současný expert, který často umí trefně popsat různé neduhy i přednosti týmů či jejich jednotlivců. „Dřív Láďa negativně reagoval na zápasové situace, dopouštěl se hodně faulů, ale dnes ho vidím jinak. Snaží se hrát hodně do těla a v poslední době i čistě. V tom se hodně zlepšil.“

Přikyvoval jsem. Krejčí měl za sebou slušné výkony proti Celticu, Teplicím či Lille a jevil se jako hráč, jenž by mohl pomýšlet na zahraniční angažmá. Jenže já i bývalý brankář či trenér jsme se šeredně pletli. Už v derby Krejčí ostře zajel do slávisty Petra Ševčíka a vyfasoval žlutou.

Jenže zatímco dávné rozmíšky, ve kterých se Krejčí zastával spoluhráčů a ostré zákroky, které byly často na hraně oranžové a červené, působily pro oko sparťanského fanouška sympaticky jako symboly lídrovství a bojovnosti, ve skutečnosti měly být výstražnými signály - varováním, aby se Krejčího výbušnost nepřelila do něčeho většího. Expertů, kteří před tím varovali, bylo spousta. Bohužel, stalo se.

Sportovní úsek Sparty by se měl nyní od takové hry rázně distancovat. Do moderního fotbalu podobné úlety nepatří. Obzvlášť poté, co sportovní ředitel rudých Tomáš Rosický před pár dny pronesl, že derby plné soubojů není jeho šálek kávy.

Ač si nemyslím, že by Krejčí byl od přírody zákeřný člověk, středeční napadení, ano, jinak se to nazvat snad ani nedá, z něj logicky dělá největšího psance celé FORTUNA:LIGY. O Tomáši Řepkovi, Janu Bořilovi či Davidu Limberském a jejich drsné hře vůči soupeřům si můžeme myslet ledacos, ale nikdy se neponížili zákeřnou hrou na takhle nízkou úroveň.

Krejčí má štěstí, že Solil vyvázl bez větší úhony a snad bude v pořádku. To však pro jeho trest není polehčující okolnost. „Pět zápasů minimálně, tohle ne," napsal na Twitter dlouholetý ligový obránce Jakub Podaný.

Nelze než souhlasit.