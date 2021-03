Hložek na EURO do 21 let? Risk pro Spartu, letní přestup i Lvíčata

Pokud Adam Hložek na EURO do 21 let nepojede, bude to malá tragédie. Nikoliv však pro talentovaného útočníka, ale trenéra Karla Krejčího. Škrtne si střelce. Rozdílového hráče, s nímž se mohl rovnat Španělům i Italům. Osobně jsem však názoru, že Hložkův vrchol sezony je na programu v červnu na Ostrovech.

Udělaný útočník už jednou evropský turnaj odřekl – na jaře 2019 ho Sparta neuvolnila na ME do 17 let trenérovi Václavu Kotalovi. Nedivil bych se, kdyby se minulost opakovala a Adam Hložek neabsolvoval ani na dvě části rozdělené EURO do 21 let.

Sparťanský forvard disponuje darem, jenž ve zdejších krajinách obdržela jen hrstka výjimečných. V dospělém prostředí připomíná žraloka, který jakmile pocítí krev, neuhne a jde si za svým. Už v 16 letech kopal českou ligu. O rok později byl nazýván oporou Sparty. A krátce po dovršení dospělosti debutoval v seniorské reprezentaci.

Je to fofr... Takto strmý vzestup nezažili ani Tomáš Rosický, Milan Baroš či Patrik Schick. Hráči, kteří brzy přerostli tuzemský fotbal a šli se rozvíjet do ciziny. Hložek k tomu nemá daleko. Třeba už v létě. Stačí, aby si získal přízeň Jaroslava Šilhavého a dostal pozvánku na „velké“ EURO. Zbytek už by byl pouze na jeho schopnostech.

Pokud by se předvedl, zvýšil by svoji hodnotu, a zároveň by si mohl vybírat ze zástupu nápadníků. Na paměti to mají Hložek, Sparta i hráčův manažer Pavel Paska.

Naopak jet v rozjeté ligové sezoně do Slovinska bez herní kondice po zatím nejdelší pauze v dospělém fotbale, je riskantní krok. Pro Spartu, jež bude sprintovat za účastí v předkole Ligy mistrů. Pro Paskův „projekt“, a ve finále i pro samotná Lvíčata, jelikož okamžitá forma rodáka z Ivančic není zaručená a tlak spojený s očekáváním od 18letého útočníka bude enormní.