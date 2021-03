EURO U21 je za dveřmi, Krejčí řeší nástrahy nominace. Co Hložek a Zima?

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Česká reprezentace do 21 let odehraje všechny své duely na EURO v Celje • Sport

Česká reprezentace do 21 let odehraje všechny své duely na EURO na stadionu Celje • Twitter

Je tu březen, měsíc EURO jednadvacítek. Za dva týdny nominační tiskovka a za tři týdny první zápas s Itálií. Trenér Karel Krejčí chce pro slovinskou misi poskládat co nejsilnější tým, který už v kvalifikaci zvládl ošidnou skupinu s Chorvatskem či Řeckem. Pozor ale na pár nástrah: někteří hráči jsou na hraně reprezentačního áčka, kterému začnou bitvy o mistrovství světa, sparťanský klenot Adam Hložek má po dlouhém zranění a pak je tu ještě nevyzpytatelný koronavirus. Dosáhne Krejčí na všechny hvězdy? V zamčené části článku také najdete, jak by podle deníku Sport mohla vypadat česká nominace. Kteří hráči ji mají jistou?

Kdyby se nechtěl dívat do kalendáře a místo toho si stříhat metr, trenéru Karlovi Krejčímu by na něm dnes zbývalo posledních jednadvacet dílků. Přesně za tři týdny mu s jednadvacítkou začne mistrovství Evropy žhavou partií s Itálií.

V podivné koronavirové době mají Češi jedinou jistotu. Na EURO pojedou z voleje, původně plánovaný třídenní kemp Krejčí pro jistotu zrušil: „Situace kolem pandemie není dobrá, nemělo cenu riskovat.“

Na tabuli ve strahovské kanceláři si každý den pohrává se jmény mládenců, kteří můžou vyrazit do slovinské bubliny. Pozitivní moment? Český tým by a priori nemusel být slabší než v kvalifikaci, kterou projel s jedinou porážkou v deseti zápasech. Musí se k tomu ale správně sejít pár věcí, do té doby je trenér Krejčí odsouzený do role pasivního čekatele.

Čeká třeba na Adama Hložka. Příběh sparťanského ofenzivního univerzála znáte: jednadvacítce pomohl v první polovině kvalifikace třemi góly, pak povýšil do reprezentačního áčka a v listopadu mu diagnostikovali únavovou zlomeninu zánártní kůstky. Od té doby nehrál, ale jeho comeback se blíží.