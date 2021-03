Vlastenci pro Lvíčata? Smutná realita české formy i Krejčího prozření

Že zápas s favorizovanou Itálií rozhodl vlastní gól Giuliho Maggioreho by se dalo ještě pochopit. Že si však česká reprezentace do 21 let nevytvoří gólovou příležitost ani proti Slovinsku, které má z posledních deseti zápasů dvě výhry? To už je na pováženou.

Dva zápasy, dva body a skóre 2:2. Českého hráče v tabulce střelců evropského šampionátu do 21 let byste ale hledali marně. Neexistuje. Oba zásahy přišly z hlavy a kopačky soupeře. Snazší by pro české mladíky snad bylo rozvést poštovní zásilky, než dopravit balon do sítě soupeře.

Forma české ofenzivy na EURO není zrovna oslnivá. Překvapení? Nikoliv. Už před turnajem na ni například bývalý mládežnický reprezentant Petr Nerad v rozhovoru pro iSport.cz upozorňoval.

Ovšem slabá produktivita má hlubší kořeny. Už v kvalifikaci se s ní „lvíčata“ rvala. Celkových dvacet vstřelených branek výrazně podpíraly dva šestigólové příděly San Marinu, přičemž ještě pět gólů nastřílel Ladislav Krejčí z pozice stopera.

Nejlepší střelec v kvalifikaci Ondřej Šašinka si do Slovinska formu zrovna nepřivezl. Když se k tomu připočte absence Adama Hložka a zatím chabě hrající ofenzivní mozkové, čti záloha, je jen zázrakem, že svěřencům Karla Krečího pokaždé soupeři potupně pomohli k bodům vlastním gólem.

Ale kde vlastně hledat chybu? Je to vina útočníků, kteří se marně snaží procpat do nadějných pozic? Je to chyba kreativních záložníků, že útočníkům nenaservírují přihrávky do gólových šancí? Nebo je to snad selhání systému, tedy obžaloba trenéra?

Hráči na podobný dotaz po plichtě se Slovinci rozhazovali rukama, trenér naříkal na nedostatek rozdílových hráčů. Jako by až v Celje poznal, co si vlastně s sebou přivezl. Až v samotném dějišti turnaje mu došlo, že opravdu v kádru nemá borce s aktuální formou.

A to před úterním duelem se Španěly není zrovna povzbudivá informace.