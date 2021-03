Další ztráta pro Lvíčata. Sadílek: Měli jsme vyhrát, ale nevzdáváme to

Povinné vítězství? Kdepak, čeští mládenci mají ze šedivé bitvy se Slovinskem (1:1) jen bod a postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy se jim hodně vzdálil. „Je to zklamání,“ hlesl jeden z českých lídrů Michal Sadílek po druhé remíze za sebou. Během zápasu vystřídal dva posty: začal uprostřed zálohy a po přestávce se stáhl na levý kraj obrany, ovšem ani tahle rošáda k nutné výhře nepomohla.

Co vám běželo hlavou, když jste odcházel ze hřiště?

„Že jsme chtěli vyhrát, ale nevyhráli jsme. Po prvním poločase jsme ztráceli, ale aspoň se nám povedlo vyrovnat po dalším vlastňáku soupeře. Tenhle bod musíme brát. Teď už bude jen na nás, jestli to v úterý se Španělskem zvládneme za tři body a ještě bude šance postoupit.“

O výsledku rozhodl hlavně hodně slabý první poločas. Co se s vámi stalo?

„Vůbec netuším. Zdálo se mi to takové bez pohybu. A když už jsme se dostali do finální fáze, nedokázali jsme něco vytvořit. Druhý poločas byl opačný: náhradníci to oživili a pomohli nám jako předtím s Itálií. Bohužel jsme dali jen jeden gól a je z toho další remíza.“

Další remíza po dalším vlastním gólu soupeře. Paradoxní, viďte?

„Jsme rádi, že máme aspoň tyhle dva góly. Pochopitelně by bylo lepší, kdybychom je dokázali dát my, ale bohužel se na každou branku hodně nadřeme. Musíme se víc tlačit do šancí, pak snad budeme úspěšnější.“

Bylo těžké se dostávat do sveřepé slovinské obrany?

„Věděli jsme, že Slovinci mají dobře organizovanou defenzivu. Přesto jsme se snažili dostávat míče dopředu a tlačit se do zakončení. Problém byl, že jsme v šestnáctce nezískávali moc prostoru. Počítáme s tím, že ani proti Španělsku nebudeme mít moc šancí, ale musíme využít každou skulinku.“

Mimochodem, jak se vám přepínalo mezi dvěma posty?

„Mám zkušenosti s oběma pozicemi a na obou jsem se snažil odevzdat maximum. Mrzí mě, že jsem týmu nepomohl tak, aby z toho nebyly tři body.“

Co dál? Bude nutné si vaši situaci hlasitě vyříkat?

„S tím začínáme už v kabině po utkání a speciální sezení jsme měli i před Slovinskem. Zdůrazňovali jsme si, že je to klíčový zápas, který bude rozhodovat o postupu. Nezvládli jsme to, ale nic nevzdáváme. Teď máme Španělsko – a musíme ho zvládnout, abychom šli dál. Bude nutné to odehrát na krev a na hranici svých možností.“