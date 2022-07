Janktův návrat? Sparťanské léto 2020 i konec ve Španělsku budí rozpaky

Záložník Jakub Jankto se možná vrátí do Česka. Navíc do Sparty. Zpráva, které se před pár dny daleko jen stěží věřit, a to i bez hráčova vyjádření o věrnosti Slavii, se rázem stává realitou. Ponechme stranou rivalitu - jaký vzkaz tato událost vysílá? Lanaří klub z Letné superposilu, nebo chystá další hořký comeback?

V první řadě se sluší říct, že se vrací reprezentant v ideálním věku, který se z různých důvodů neprosadil v průměrném klubu La Ligy a po roce v Getafe, kde měl smlouvu do roku 2026, posílá angažmá na slušné adrese do kopru.

To je zprvu nejvíce zarážející věc na celém transferu. Přitom ještě v Serii A snil kluk z Prahy o velkých klubech. Jak jsem měl možnost Jakuba poznat, je to ambiciózní člověk. Míří vysoko. Nebojí se riskovat. Nepochybuje o sobě. Věří si. Klidně by dál mohl působit v cizině. Jsem přesvědčený o tom, že mentalitou i myšlením vlastně do zahraničí mnohem více zapadá, než do českého prostředí. Ale to už je trochu jiné téma…

Jak tedy nahlížet na Janktův případný návrat? Variant je několik. Jen těžko se mi chce uvěřit, že ho do Sparty lákají sportovní cíle. Ať už je však jeho motivace pro návrat jakákoliv, nelze se ubránit skeptickému pohledu.

A teď nemám na mysli hráče a jeho případné mouchy či nepovedený rok ve Španělsku, během něhož prodělal zranění a vypadl ze sestavy i v reprezentaci. Bavíme se o Spartě. Její případy z minulosti jsou totiž varováním. V létě 2020 se klub rozhodl, že k nadějným talentům přivede do kádru Václava Kotala zkušené reprezentanty.

Náročný kouč však při své práci nekoukal na životopisy. I tak mu na Letnou dorazili Ladislav Krejčí , David Pavelka či Ondřej Čelůstka . Zkušená osa z nároďáku. A teď rychlá revize: ani jeden dnes nepatří do ideální jedenáctky pražského klubu a ani jeden už nemá jisté místo ve výběru Jaroslava Šilhavého . Sparta tehdy udělala velká jména a dostavilo se na její ambice málo slávy, chcete-li úspěchů.

Ale třeba bude Jankto tím, kdo z bludného kruhu navrátilců nakonec vystoupí jako první a klubu pomůže. Minimálně relativně nízký věk a úspěšná italská etapa ho k tomu předurčují.