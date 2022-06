Nepočítáme s tebou, slyšel od Sparty Krejčí starší. Rakousko už bez něj?

Zítra dopoledne si na Strahově strčí druhý přípravný mač s Opavou, v neděli pak fotbalisté Sparty zvednou kotvy a zamíří na tradiční herní soustředění do Rakouska. Jeden hráč prvního týmu u toho ale velmi pravděpodobně nebude. Podle informací redakce iSport.cz bylo Ladislavu Krejčímu staršímu oznámeno, že se s ním do kádru trenéra Briana Priskeho nepočítá. Od klubu má svolení si hledat nové angažmá. V zákulisí se mluví o tom, že podobný osud by mohl potkat i Lukáš Juliše.

S velice širokým kádrem nadále v letní přípravě pracuje Brian Priske. To se ale už za několik dní změní. Dánský kouč v předstihu informoval, že před nedělním přesunem na soustředění do Rakouska dojde k jeho zúžení. Týkat by se mělo některých mladých hráčů, kteří sbírali zkušenosti a měli by se vrátit zpátky do druholigové rezervy.

Podle informací portálu iSport.cz ale sítem neprojde ani jeden stabilní člen prvního týmu. Jmenovitě pak Ladislav Krejčí starší. Od vedení letenského klubu se dozvěděl, že se s ním v kádru pro nadcházející sezonu nepočítá.

V praxi to znamená, že si Krejčí může hledat nové angažmá. A je velmi pravděpodobné, že se ho herní příprava v Bad Kleinkircheimu už týkat nebude.

Ze strany Sparty se jedná o poměrně očekávaný krok. O tom, že by se Pražané nebránili odchodu Krejčího iSport.cz ostatně informoval už zkraje letní přípravy. Tehdy byla ale situace ještě postavená tak, že se zkušený křídelník chtěl o místo v Priskeho kádru poprat. Věřil, že by mu stejná startovní čára pro všechny hráče mohla pomoci.

Nestalo se. Nyní se proto začíná řešit další směřování kariéry bývalého reprezentanta. To ovšem není lehký úkol, Krejčí má totiž platnou smlouvu ještě na rok, měsíčně si navíc vydělá přes milion korun. Hostování v rámci FORTUNA:LIGY nedává příliš velký smysl, protože značnou část nákladů na mzdu by musela nadále hradit Sparta.

Mnohem pravděpodobněji se proto jeví odchod do zahraničí. V tomto směru navíc u Krejčího došlo k posunu. Ještě před několika týdny nechtěl na možnost, že by měl s rodinou opustit Česko, příliš slyšet. Nyní už je jí ale podle zákulisních informací nakloněn.

Podmínkou zůstává, že by muselo jít o destinaci vyhovující nejen ze sportovní, ale i rodinné stránky. Jaké země tedy připadají v úvahu? Rakousko, Švýcarsko, Polsko, případně některý z předních klubů v Maďarsku.

Není tajemstvím, že hráčova agentura Sport Invest má velice dobré vazby na rakouský Linec. Konkrétní nabídka ale v letenských kancelářích v tuhle chvíli neleží.

Krejčí zkraje července oslaví 30. narozeniny, do fotbalu má nadále chuť. Chce hrát, roční vysedávání na tribuně Generali České Pojišťovna Areny a pobírání tučného platu v jeho případě rozhodně není preferovanou variantou. Ani tu ovšem nelze vyloučit, pokud by se nenašel vhodný zájemce o jeho služby.

Podobný osud by podle zpráv ze zákulisí mohl potkat rovněž útočníka Lukáše Juliše, jenž má za sebou další dlouhé období plné zdravotních problémů. Sparta navíc před několika dny získala na roční hostování reprezentačního bombarďáka Jana Kuchtu. Pokud připočteme Tomáše Čvančaru, mají rudí na hrotu velice silné kombo. V kádru navíc figurují i další alternativy Martin Minčev s Václavem Drchalem.

Juliš prožil skvělý kalendářní rok 2020. Poté, co se zotavil z dlouhodobého zranění, nasázel během jara na hostování v Olomouci osm gólů. Na podzim už ve sparťanských barvách navázal, tým tehdejšího kouče Václava Kotala táhl dohromady deseti góly. Další dva zářezy přidal ve druhé polovině sezony, pak ho ovšem opět dohnalo zdraví.

V minulém ligovém ročníku nastoupil sedmadvacetiletý útočník pouze do tří utkání, dohromady nastřádal jen 75 minut. Ve Spartě má platný kontrakt ještě na rok. Je ovšem s velkým otazníkem, zda ho v rudých barvách skutečně stráví.