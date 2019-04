Zkušený, za nula, v předstihu. Hloušek je posila přesně podle plzeňského gusta | iSport.cz

Do Plzně přichází Adam Hloušek jako mimořádně luxusní alternativa za Davida Limberského, který je o pět let starší. A vedení plzeňského klubu dobře ví, že se na potřebné úrovni neudrží donekonečna. Silná konkurence by navíc na bohéma Limberského měla působit jako účinná páka, aby si v závěru kariéry ještě jednou sáhl do rezerv. To je podle informací deníku Sport hlavní motiv Hlouškova příchodu.

Ten proběhl přesně v plzeňském stylu. Tedy zejména v dostatečném časovém předstihu, což už je taková tradice. Zatímco na Letné a v Edenu teprve pomalu dávají dohromady seznam případných posil, šíbrové Viktorie už usilovně jednají a v některých případech mají dokonce hotovo. Hloušek podle informací deníku Sport nemusí být poslední posilou, kterou úřadující mistr představí ještě před koncem sezony.

Rodák z Turnova splňuje i další obvyklé rysy červenomodré akvizice – ve třiceti letech je dostatečně zkušený, navíc přichází jako volný hráč bez odstupného.

A tak to mají Adolf Šádek a spol. nejraději.

