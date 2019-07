Matouška čeká pod Radou v Jablonci vojna. Udělá z něj fotbalistu? | iSport.cz

Jan Matoušek by se měl po jarní části soutěže vrátit do pražské Slavie a zabojovat o místo v kádru • Profimedia.cz

Vojna dělá z kluků chlapy, říkalo se za totality. Byl to samozřejmě nesmysl, v drtivé většině šlo jen o dva roky ztraceného života plné nesmyslné buzerace a šikany. Kousek pravdy snad vězel pouze v tom, že člověka taková zkušenost zocelila, něco ve stylu co tě nezabije, to tě posílí. A to pasuje – samozřejmě ve velké nadsázce a přeneseném slova smyslu – i na hostování talentovaného Jana Matouška v Jablonci.