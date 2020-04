Tahle země není pro starý? Kýhos s Ciprem to odmítají. Pravda nicméně leží na hřišti | iSport.cz

V play off první ligy v roce 2009 se Vladimír Kýhos zviditelnil i zvednutým prostředníčkem... • Pavel Mazáč (Sport)

Vnímání a mediální obraz trenérů takzvané staré školy je velké téma – ve fotbale i v hokeji. Svědčí o tom nejen otevřené rozhovory deníku Sport s Františkem Ciprem a Vladimírem Kýhosem. Byť oba experty dělí deset let, notují si v tom, že ještě nejsou na odpis. A naopak ostře pálí do svých následovníků, označovaných za mladé a progresívní.