Schranz zraje jako víno. Ve Spartě měli před šesti lety dobré oko

Může posila, která se vůbec neprosadila, dávat smysl? S odstupem času určitě ano. Viz příběh Ivana Schranze, který se v jedenadvaceti neuplatnil ve Spartě. A o šest let později patří mezi nejzajímavější ofenzivní hráče ve FORTUNA:LIZE a může směle pomýšlet na nominaci do národního týmu Slovenska na blížící se EURO.