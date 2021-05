Nové koště, větší nepořádek. Bílek už proti Slavii hraje o svou budoucnost

Adriel Ba Loua se vrátil do sestavy Plzně • Michal Beránek (Sport)

Uzdravený Pavel Bucha se vrátil do sestavy Plzně • Michal Beránek (Sport)

Pardubice poslal pohotovou dorážkou do vedení Cadu • Michal Beránek (Sport)

Výměna Michala Bílka za Adriana Guľu se za daných okolností jevila jako celkem pochopitelný a obhajitelný krok, který dodá plzeňskému týmu potřebný impuls v závěru sezony. Tým pod slovenským trenérem stagnoval, propadl na Slavii i doma s Příbramí. Vědecký přístup se neosvědčil, tak boss Adolf Šádek vytáhl na poslední chvíli zcela opačnou kartu – praktika Bílka, který měl s pobočníkem Pavlem Horváthem vrátit hráčům sebedůvěru a dostat je co nejdřív do pohody. To mohlo teoreticky stačit. Čistá hlava a pozitivní atmosféra přece dělají divy.

Jenže ani jedno se nepovedlo, Viktoria se naopak pod Bílkem dál rozkládá zevnitř. Bylo to vidět ve středu na Spartě a potvrdilo se to i včera s Pardubicemi. Přístup k zápasu, ostrá hádka gólmana Jindřicha Staňka s jedním ze spoluhráčů (patrně se Zdeňkem Ondráškem) v přerušené hře i děkovačka věrným divákům za plotem, k němuž se vydalo pouze pět hráčů – to vše indikuje, že bývalý reprezentační kouč zatím nemá dění v kabině absolutně pod kontrolou. Naopak teprve za pochodu zjišťuje, na jak složitou misi se vydal.

Ve čtvrtečním finále MOL Cupu se Slavií přitom potřebuje Plzeň už konečně zabrat. Pokud se to znovu nepovede, přijde Bílek o hlavní devizu každého nového trenéra – auru pozitivní změny, kterou od něj čeká vedení, hráči a především fanoušci. Je to kapitál, který lze čerpat i tak pouze chvíli, nicméně Bílek by jej utratil v rekordně krátké době. V podstatě za týden.

A do nové sezony by pak šel už s velmi nepříjemným mankem.