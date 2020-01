Open Air? Neuvěřitelný i náročný zážitek. Ožívají ve mně vzpomínky | iSport.cz

Díky svému angažmá na stanici O2 TV Sport se této události zúčastním už podruhé v rámci české extraligy. Měl jsem to štěstí, že jsem v Brně v dresu Komety nastoupil v lednu roku 2016 ke dvěma utkáním pod širým nebem. Byl to neuvěřitelný zážitek. Právě teď, když se s celým štábem připravujeme na přenos, ve mně ožívají vzpomínky.

V prosinci 2015 se nám s Kometou vůbec nedařilo a moje jméno se začalo skloňovat v souvislosti s možným odchodem. A já měl v hlavě jen to, že bych přišel o tenhle magický dvojzápas. Byl jsem nervózní až do samotného dne utkání, abych se náhodou nemusel pakovat pryč z Brna. Přesně to se stalo Tomáši Svobodovi. Krátce před Vánocemi odešel do Plzně. Na první pohled nemusel smutnit, protože právě proti Škodovce jsme hráli první utkání. Ale vedení Brna nechtělo riskovat, že Kometou odložený hráč zazáří v tomhle výjimečném utkání v dresu protivníka. Součástí transakce byla i klauzule, že Tomáš Svoboda nesmí v daném utkání nastoupit.

Samotný duel pod širým nebem je pro hráče hodně náročný. Já osobně jsem byl zajatcem své předzápasové rutiny a jakékoliv vybočení ve mně vzbuzovalo úzkost. A právě při brněnském Winter Classic bylo vše úplně jinak. Do výzbroje jsme se například oblékali v šatně na Rondu a pak autobusem přejížděli ke stadionu za Lužánkami. Dlouhá cesta na led, obrovská zima, především v druhém zápase proti Spartě, menší hřiště, nekvalitní led. Do toho nutnost sbírat body a neustále ječící Alois Hadamczik za námi na střídačce. I když ten tam byl i v zápasech předtím.

Ale tohle všechno přebila jedinečnost utkání. Všichni jsme cítili, že se stáváme součástí něčeho speciálního. Zvýšená pozornost médií i fanoušků. Celé město se na zápas těšilo několik měsíců. V okamžiku, kdy jsme vyjeli na led, nikdo neřešil zimu, teplo nebo jestli někomu přeskakuje puk. Podmínky byly stejné pro obě mužstva. Bylo potřeba mírně upravit taktický plán, především zjednodušit hru a vyhnout se tak zbytečným chybám, které by pramenily ze zhoršených podmínek.

Plzeň jsme dokázali porazit, Spartu ne. I tak se ale celá akce nesmírně povedla. Fanoušci vydrželi v neskutečném mrazu na tribuně a vytvořili pro obě střetnutí skvělou atmosféru. Rekordní návštěva z druhého utkání proti Spartě dnes v Drážďanech nejspíš padne. Očekává se plný stadion, který má kapacitu přes 30 000 diváků.

My v O2 TV Sport máme vše nachystáno a naplánováno do poslední vteřiny. Skoro sedmihodinový přenos (vysíláme i předzápas DEL 2 mezi Drážďany a Weißwasserem) hodinové předzápasové studio, reportéři na tribuně i u ledu, kamera na ledě při rozbruslení, mraky historických dat a statistik. Vážím si toho, že poznám významnou událost i z druhé strany, obrovská zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu.