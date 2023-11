Rudá část Manchesteru? V Divadle snů nastupuje spíše ochotnický soubor

KOMENTÁŘ JAKUBA PLASKURY | Devět ze sedmnácti zápasů v této sezoně Manchester United pod Erikem ten Hagem prohrál. Dvanáct vstřelených gólů v Premier League za jedenáct kol. To jsou nedůstojná čísla klubu z Divadla snů, kde momentálně hraje spíše ochotnický soubor, tedy alespoň to tak vypadá.

Když přicházíte do klubu po obrovské legendě, nevýhodou je, že vás budou srovnávat. A že v Manchesteru United budou vždy trenéry srovnávat se Sirem Alexem Fergusonem, který z Rudých ďáblů vydupal továrnu na trofeje.

Po jeho odchodu do zaslouženého důchodu se snažili postupně od roku 2013 s více či méně výraznými záchvěvy pozitivna David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer či Ralf Rangnick, vcelku to ale byla bída. Vedení tak vsadilo na progresivního Erika ten Haga, který mašinu udělal už z Ajaxu, tak proč by to nešlo kousek dál na severozápad, že?

Ono to zatím ale povážlivě skřípe. Ten Hag sice hned v první sezoně na Old Trafford získal trofej v podobě Ligového poháru, ale celkově není dojem z jeho týmu, který vede už druhým rokem, úplně snový.

Jen pro představu, Ferguson potřeboval na zisk první trofeje s United čtyři roky, takže ono taky nejde vše ze dne na den a je tedy fér přiznat, že Ten Hag není nositelem všednosti Rudých ďáblů. Tedy, není to jen o něm.

Doby, kdy na jednotlivých postech v Manchesteru hráli ti nejlepší hráči světa, jsou prostě pryč. Vlastně ne tak docela, jen se skuteční top plejeři spíše přesunuli do blankytně modré zátoky Citizens.

Co současným United chybí nejvíc? Možná je jednodušší otázku otočit, protože jediné místo, kde se zdá být ten Hagova družina silná, je střed pole. Když je zdravý Casemiro, tak spolupráce s Fernadesem či Eriksenem klape na současné poměry uspokojivě. Když se připojí v dobré formě hrající Scott McTomminay, má ten Hag více variant. Navíc jsou připraveni i Sofjan Amrabat a Mason Mount, který ale rovněž potřebuje zabrat. United tak spoléhají na šolíchání míče mezi záložníky, jenže kolikrát to uspávání hada skončí bez kýženého efektu.

Dál už to ale skřípe daleko víc. Post brankáře se ještě podařilo vyřešit Andrem Onanou, i když začátky na ostrovech nemá snadné. Obraně chybí lídr. Pardon, chybí lídr, který nedělá kiksy. Harry Maguire promine. A když se tedy řešil před sezonou možný přírůstek do stoperské rodiny, výsměchem bylo angažování severoirského veterána Jonnyho Evanse, který sestoupil s Leicesterem. Dříve už v United působil, ale takový hráč už tým kupředu neposune ani jako posila zdarma, byť teď zaskakuje za zraněného Lisandra Martíneze.

Při zranění Luka Shawa a Tyrella Malacii Ten Hag řeší problém i s ofenzivně laděnými krajními beky. Jasně, tohle je prostě smůla, že se zranili, ale nikdo netvrdí, že se vrátí v dostačující formě, navíc Shaw má docela slušnou pověst skleněného panáčka.

Chybí tak moment překvapení a větší variabilita směrem do ofenzivy. Vždyť moderní fotbal velí, aby kupříkladu pravý bek centroval do vápna a levý bek vše v pokutovém území zavíral. Ostré kraje jsou ale momentálně v Divadle snů nedostatkovým zbožím.

Další průšvih potom můžeme najít na hrotu útoku a netřeba na něj mikroskop. Ten Hag zejména v této sezoně zatím žehrá na nedostatek štěstí. Vybral si ho v Rasmusi Höjlundovi v evropských pohárech, kde mu mladý Dán pravidelně dává góly. V Premier League sice mlčí, ale i tak je s 5 góly z Ligy mistrů nejlepším střelcem United napříč všemi soutěžemi. V listopadu? Zoufalství.

A kdyby se v říjnu nezranil Casemiro, dost možná by byl tím nejlepším střelcem týmu on, Brazilec má totiž na kontě jako defenzivní záložník čtyři gólové zářezy, takže tady je něco špatně.

V rudé části Manchesteru zkrátka přesluhuje řada ofenzivních hráčů, kteří na takovou adresu vlastně nemají a jen zabírají místo, ať už je to Martial, Antony, Pellistri a v této sezoně se do zástupu vlastně přidává i Marcus Rashford svou neefektivitou.

Ten Hag už si možná ani nepamatuje, kdy měl prázdnou marodku, to je polehčující okolnost horších výsledků, ale ani jeho věčné nářky na nedostatek štěstí, nespravedlivé rezultáty rozhodčích a další výroky United nikterak nepomohou. Teď čeká nováček z Lutonu a jeho betonárka nemusí United bez momentu překvapení vyhovovat.

Vedení si musí začít počínat mnohem chytřeji na přestupovém trhu. Provary typu Antony či Mount za horentní sumy totiž nikomu neprospějí.

