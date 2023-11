LM: Postupy Realu i Bayernu. Blázinec v Kodani a malér pro United, padli 3:4

Rasmus Hojlund poslal United do vedení • Reuters

Fotbalisté Realu Madrid, Bayernu Mnichov, Interu Milán a San Sebastianu si v Lize mistrů už po 4. kole skupinové fáze zajistili postup do osmifinále. Doplnili tak dvojici Manchester City, Lipsko, která prošla mezi nejlepších 16 celků soutěže v úterý. Manchester United si naopak postup zkomplikoval, v bláznivém zápase prohrál v Kodani 3:4. Marcus Rashford nedohrál kvůli červené. V akci už byli i čeští zástupci - David Jurásek s Benfikou podlehli Sociedadu 1:3, Alex Král s Unionem Berlín remizoval na hřišti Neapole 1:1.

Real si poradil 3:0 s Bragou a Bayern rovněž doma zvítězil 2:1 nad Galatasarayem. San Sebastian na svém hřišti porazil 3:1 Benficu Lisabon, za kterou odehrál více než hodinu obránce David Jurásek. Druhým postupujícím ze skupiny D je Inter Milán po vítězství 1:0 v Salcburku.

Střídající záložník Alex Král pomohl Unionu Berlín k remíze 1:1 na hřišti Neapole a k prvnímu bodu v soutěži. Manchesteru United nestačilo ani dvougólové vedení a v oslabení podlehl 3:4 v Kodani.

Real mohl brzy prohrávat, Djaló ale z pokutového kopu gólmana Lunina nepřekonal. V 27. minutě zužitkoval Mendyho přihrávku před branku Díaz a v 58. minutě se prosadil po podobné akci Vinícius Júnior. Vzápětí přidal třetí zásah chytrým obloučkem Rodrygo. „Bílý balet“ udržel stoprocentní bilanci v soutěži a má pětibodový náskok na druhou Neapol, Braga ztrácí na italské šampiony čtyři body.

Union po 12 soutěžních utkáních utnul sérii porážek, naposledy bodoval 26. srpna v německé lize proti Darmstadtu (4:1). Neapol sice poslal do vedení v 39. minutě Politano, krátce po změně stran ale vyrovnal po brejku Fofana. Union skóroval po pěti soutěžních utkáních a 561 minutách hry, navzdory zisku premiérového bodu v Lize mistrů v klubové historii ale ztratil šanci na jedno ze dvou postupových míst ve skupině C. Král přišel do hry v 70. minutě.

Do play off neprojde ani Benfica, která dnes v 21. minutě prohrávala už 0:3. Za San Sebastian se trefili Merino, Oyarzabal a Barrenetxea, a to ještě Méndez neproměnil penaltu. Za nepříznivého stavu vystřídal Jurásek v 31. minutě Florentina, lisabonský celek už ale dokázal po pauze jen snížit zásluhou Rafy Silvy.

San Sebastian slaví domácí výhru v Lize mistrů po 20 letech a ve skupině D zvítězil potřetí za sebou. Baskové nakonec už dnes postoupili do osmifinále, protože Inter gólem z 86. minuty vybojoval triumf v Salcburku, kde z pokutového kopu rozhodl Martínez. Inter se San Sebastianem mají po deseti bodech, o sedm víc než Salcburk.

V závěru zápasu padaly branky i v Mnichově. Bayernu zařídil vítězství i jistotu první příčky ve skupině dvěma zásahy v závěrečné desetiminutovce kanonýr Kane, jenž dal v posledních pěti utkáních za klub deset gólů. V nastavení zkorigoval skóre Bakambu.

Druhé utkání skupiny A mělo divoký průběh. Manchester United vedl na hřišti FC Kodaň po půlhodině 2:0 po trefách Rasmuse Höjlunda. Odchovanec kodaňského klubu má v aktuální sezoně Ligy mistrů na kontě už pět gólů a v čele tabulky střelců dostihl Moratu z Atlética Madrid.

Ve 42. minutě ale dostal po ostrém „šlapáku“ červenou kartu Rashford a záhy zužitkoval přesilovku Elyounoussi. Ve třináctiminutovém nastavení, které způsobilo několik dlouhých přerušení během úvodního dějství, navíc zahrál Maguire ve vápně rukou a z penalty srovnal Goncalves. United čelili pokutovému kopu ve všech čtyřech úvodních kolech skupinové fáze, tentokrát ale brankář Onana na rozdíl od úvodního vzájemného duelu kapituloval.

V 69. minutě po další ruce vrátil favoritovi vedení z pokutového kopu Fernandes, obrat ale nakonec dokonali v 83. minutě Lerager a o čtyři minuty později parádním volejem teprve sedmnáctiletý Bardghji. Kodaň oplatila soupeři dva týdny starou porážku 0:1 z Old Trafford a posunula se o skóre na druhé místo před Galatasaray. Manchester je o bod zpět poslední.

Ve skupině B je blízko postupu Arsenal po domácí výhře 2:0 nad Sevillou, trefili se Trossard a Saka. „Kanonýři“ mají čtyřbodový náskok na PSV Eindhoven s Lens, jejichž vzájemný zápas dnes ve prospěch nizozemského celku rozhodl jedinou brankou kapitán De Jong.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 80. Kane, 86. Kane Hosté: 90+3. Bakambu Sestavy Domácí: Neuer (C) – Mazráwí, Upamecano (72. Laimer), Kim Min-čä, Davies – Goretzka, Kimmich – Coman (87. Gnabry), Musiala (40. Müller), Sané (72. Tel) – Kane. Hosté: Muslera (C) – Boey, D. Sánchez, Bardakcı, Angeliño (78. Nelsson) – Torreira, Ayhan (69. S. Oliveira) – Zíjáš (58. Yılmaz), Zaha (78. Bakambu), Aktürkoğlu – Icardi (69. Tetê). Náhradníci Domácí: Krätzig, Gnabry, Choupo-Moting, Laimer, Müller, Pavlović, Peretz, Ulreich, Sarr, Tel Hosté: Güvenç, Demirbay, Bakambu, Karataş, Ndombèlé, Mertens, Ordu, Oliveira, Nelsson, Yılmaz, Tetê Karty Domácí: Davies Hosté: Bardakcı, Buruk, Bakambu Rozhodčí Nobre – Martins, Brás (vš. Port.) Stadion Allianz Arena, Mnichov

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45. Elyounoussi, 45+9. Gonçalves, 83. Lerager, 88. Bardghji Hosté: 3. R. Højlund, 29. R. Højlund, 69. B. Fernandes Sestavy Domácí: Grabara – Ankersen (70. Sörensen), Vavro (78. Boilesen), Diks, Jelert – Lerager, Falk, Gonçalves (70. Óskarsson) – Elyounoussi (63. Bardghji), Claesson (C), Achouri (78. Larsson). Hosté: Onana – Wan-Bissaka, Maguire, Evans (16. Varane), Dalot – McTominay, Eriksen (46. Amrábat) – Rashford, B. Fernandes (C), Garnacho – R. Højlund (84. Mount). Náhradníci Domácí: Babacar, Bardghji, Boilesen, Dithmer, Højlund, Larsson, Lund, Óskarsson, Sander, Tanlongo, Sörensen, Froholdt Hosté: Amrábat, Antony, Bayındır, Heaton, Forson, Lindelöf, Medžbrí, Martial, Varane, Reguilón, Mount, Pellistri Karty Domácí: Vavro Hosté: Rashford (č), Maguire Rozhodčí Rumšas – Radiuš, Sužiedelis Stadion Telia Parken, Kodaň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12. L. de Jong Hosté: Sestavy Domácí: Benítez – Teze, Ramalho, Boscagli, Dest – Til (66. Tillman), Schouten, Veerman (66. Saibari) – Bakayoko, L. de Jong (C) (90+3. Pepi), Lozano (90+3. Vertessen). Hosté: Samba (C) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski (78. Guilavogui), Samed, N. Mendy (66. El Ajnawí), Machado (78. Haïdara) – Sotoca, Wahi (82. Saïd), Thomasson (65. Fulgini). Náhradníci Domácí: Drommel, Waterman, Sambo, van Aanholt, Tillman, Babadi, Saibari, Pepi, Vertessen Hosté: Leca, Pandor, Maouassa, Haïdara, Chusanov, Fulgini, Diouf, Guilavogui, Pouilly, Saïd, El Ajnawí Karty Domácí: Lozano, Ramalho Hosté: Machado, Danso, Wahi, Sotoca, Gradit, Medina, Guilavogui, Guilavogui Rozhodčí D. Siebert – J. Seidel, L. Koslowski (všichni GER) Stadion Philips Stadion (Eindhoven). Návštěva 34 200 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Trossard, 64. Saka Hosté: Sestavy Domácí: Raya – White, Saliba, Magalhães, Tomijasu (46. Zinčenko) – Havertz, Jorginho (C) (90. Alnaní), Rice – Saka (85. Kiwior), Trossard (81. Vieira), Martinelli (81. Nelson). Hosté: Dmitrović – Ju. Sánchez, Badé, Gudelj, Salas (76. Ocampos) – Jordán (65. Soumaré, 73. M. Díaz), Reges (C) – Lamela, D. Sow (65. Rakitić), Pedrosa (76. Nianzou) – en-Nesírí. Náhradníci Domácí: Hein, Ramsdale, Kiwior, Soares, Nelson, Vieira, Zinčenko, Alnaní, Sagoe Jr., Cozier-Duberry Hosté: Flores, Gattoni, Suso, Ocampos, Mir, Lukebakio, Rakitić, Díaz, Nianzou, Torres, Navas, Soumaré Karty Domácí: Zinčenko, Rice Hosté: Soumaré, Ju. Sánchez, Ocampos Rozhodčí Kovács – Marinescu, Artene (ROU) Stadion Emirates Stadium, Londýn Návštěva 60024 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39. Politano Hosté: 52. D. Fofana Sestavy Domácí: Meret – Di Lorenzo (C), Rrahmani, Natan, Rui (77. Olivera) – Anguissa, Lobotka (77. Simeone), Zieliński (90+1. Cajuste) – Politano (87. Lindström), Raspadori, Kvaracchelija. Hosté: Rønnow – Jaeckel, Bonucci, Leite – Juranović (64. Trimmel), Haberer (79. Aaronson), Khedira (C) (70. Tousart), Laídúní (71. Král), Roussillon (80. Gosens) – Becker, D. Fofana. Náhradníci Domácí: Cajuste, Contini, Elmas, Gaetano, Gollini, Jesus, Lindström, Olivera, Östigaard, Simeone, Zanoli, Zerbin Hosté: Aaronson, Behrens, Dehl, Gosens, Král, Knoche, Schwolow, Stein, Tousart, Trimmel, Volland Karty Domácí: Simeone Hosté: Bonucci, Jaeckel, Tousart Rozhodčí Stadion Stadio Diego Armando Maradona, Neapol

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. B. Díaz, 58. Vinícius Júnior, 61. Rodrygo Hosté: Sestavy Domácí: Lunin – Vázquez (74. Carvajal), N. Fernández (C), Rüdiger, F. Mendy (84. F. García) – Valverde (77. Paz), Camavinga, Kroos – Rodrygo (77. Joselu), B. Díaz (74. Modrić), Vinícius Júnior. Hosté: Matheus – V. Gómez (62. J. Mendes), Fonte, Niakaté, Borja – Moutinho, V. Carvalho, Zalazar (62. Musrátí) – Bruma (77. A. Horta), R. Horta (C) (62. A. Ruiz), Djaló (77. Banza). Náhradníci Domácí: Alaba, Bellingham, Carvajal, García, Güler, Joselu, Modrić, Paz, Piňeiro Hosté: Musrátí, Banza, Castro, Horníček, Horta, Marín, Mendes, Oliveira, Pizzi, Lopes, Ruiz, Saatçı Karty Domácí: Vázquez Rozhodčí Meler – Eyisoy, Ulusoy (všichni Turecko) Stadion Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) Návštěva 68509 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Merino, 11. Oyarzabal, 21. Barrenetxea Hosté: 49. R. Silva Sestavy Domácí: Remiro – Elustondo (86. Odriozola), Zubeldia, Le Normand, Muñoz – Méndez (70. Turrientes), Zubimendi, Merino – Kubo (70. C. Fernández), Oyarzabal (C), Barrenetxea (78. Zacharjan). Hosté: Trubin – Ant. Silva, Otamendi (C), Morato – Neves, Florentino (31. Jurásek), João Mário (85. Tengstedt), Aursnes – Di María (85. Guedes), Cabral (65. Musa), R. Silva (85. Chiquinho). Náhradníci Domácí: Ayesa, Marrero, Fernández, González, Cho, Magunazelaia, Marín, Odriozola, Olasagasti, Sadiq, Turrientes, Zacharjan Hosté: Soares, Kokubo, Araújo, Gouveia, Guedes, Chiquinho, João Victor, Jurásek, Musa, Tengstedt Karty Domácí: Barrenetxea, C. Fernández Hosté: Florentino Rozhodčí Taylor – Beswick, Nunn Stadion Reale Arena (San Sebastián)