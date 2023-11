Průšvih United v Kodani: Ten Hag cítí křivdu, Höjlund slavil góly proti svým

Rasmus Hojlund poslal United do vedení • Reuters

Už devátou prohru napříč soutěžemi si ve středu v Lize mistrů připsal Manchester United v Kodani. Divočina 3:4 z pohledu Rudých ďáblů má za následek, že o postup z druhého místa se parta Erika ten Haga musí ještě porvat. Suspendován za červenou kartu navíc bude Marcus Rashford. „Bylo to tvrdé rozhodnutí, které ovlivnilo zápas,“ hlásil frustrovaný Ten Hag.

Nejprve to vypadalo na pohodový trip na Jutský poloostrov. Po půl hodině United vedli 2:0, oba góly si ke všemu připsal dánský talent Rasmus Höjlund při svém comebacku do Kodaně, kde dříve na stadionu Parken působil. Možná i pobouřil část dánských fanoušků, protože po obou trefách vehementně oslavoval.

Jenže pak jeho kolega Marcus Rashford uviděl červenou kartu po přišlápnutí kotníku Eliase Jelerta. Do hry dokonce kvůli jeho zákroku vkročil VAR a osud zápasu se začal přiklánět na stranu Kodaně.

„Výsledek je pro mě veliké zklamání. Myslím, že jsme tady měli vyhrát. Začali jsme skvěle a kontrolovali hru. Červená karta pak ale změnila náladu i rozložení sil na hřišti,“ posteskl si dánský kanonýr, který ve 4 zápasech Champions League zaznamenal už 5 gólů, v Premier League ale střelecky mlčí.

Po losu základních skupin mohli být v rudé části Manchesteru spokojení. Bayern Mnichov je sice momentálně nad síly Red Devils, ale Kodaň a Galatasaray? To měly být pro Ten Hagovy svěřence laskominy. Zmýlená neplatí.

Maguire a spol. dokázali zatím ze čtyř utkání vyhrát jediné, to před dvěma týdny doma právě s Kodaní a možná si vzpomenete, že tam ještě Andre Onana lapil v závěru dánskému mistrovi penaltu, takže mohlo být z pohledu Angličanů ještě hůře.

Postup sice nadále může Manchester urvat, ale čeká je duel v Turecku s Galatasarayem Istanbul a na závěr skupiny jedou do Bavorska k utkání s Bayernem, který už má jarní fázi Ligy mistrů jistou.

Erik ten Hag však cítí křivdu nejen ze zápasu v Dánsku, ale i z dalších utkání. „Červená karta pro Rashforda vše změnila. Pak ještě inkasujeme dva góly, které by nikdy neměly platit. Nestalo se tak poprvé. Hrajeme v sezoně, kdy se musíme vypořádat s rozhodnutími proti nám. Tak to někdy chodí. Jsem si jist, že se situace brzy otočí i v náš prospěch,“ překvapil svými slovy nizozemský kouč, který zjevně nesouhlasil s nařízenou penaltou v nastavení první půle, kdy Diogo Goncalves opřel míč v pokutovém území do ruky Harryho Maguirea, ale hlavně byl přesvědčen o nesprávnosti vyloučení anglického reprezentanta Rashforda.

Ten rovněž neprožívá nejlepší chvíle. Na kontě má kromě červené v Kodani také nedávné pobouření v táboře United, když noc po výrazné prohře v derby proti Citizens (0:3) velkolepě oslavoval v baru 26. narozeniny.

Fakt je ten, že i po vyloučení Rashforda anglický tým diktoval hru a po dvou slepených gólech Kodaně v závěru první půle, kdy domácí srovnali, se United ještě jednou nadechli a díky pokutovému kopu Bruna Fernandese šli opět do vedení.

Závěr byl ale jako další špatný vtip, který musejí fanoušci Rudých Ďáblů v posledních měsících vyslechnout. Lerager a po něm mladík Roony v závěru rozhodli o výhře Kodaně 4:3.

„Obrovské zklamání, protože jsme odehráli vlastně velmi dobrý zápas. Řekl bych, že hlavně v první části šlo o naše nejlepší minuty této sezony. Fotbal je zkrátka hra chyb a my jsme nedělali vše správně. Tým je odolný, máme bojovného ducha, takže budeme nadále pracovat a ono se všechno obrátí,“ završil Ten Hag svou řeč po utkání s nadějí v hlase.

United o následujícím víkendu čeká v Premier League domácí duel s Lutonem a pak reprezentační přestávka, po které dojde na zápas pravdy proti Galatasarayi.