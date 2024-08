V Boleslavi je cítit hlad po Evropě. Nenalajnoval bych si slabší cestu

Když Mladé Boleslavi v pondělí los přisoudil jako potenciálního soupeře v play off Konferenční ligy černohorský Mornar Bar, nebo maďarský Paks, v klubu to muselo zašumět. Taková příležitost na základní skupinu! Sám bych si v duchu asi nenalajnoval papírově slabší cestu za jistotou podzimu stráveného na evropském kolbišti.

Paradoxní je, že ta největší překážka Boleslav zpomaluje v cestě za snem právě teď už ve třetím předkole. Hapoel Beer Ševa nemá kdovíjaké jméno. V minulosti proti českým klubům moc úspěšní nebyli, ale kvalitu mají. A zkušenosti s poháry k tomu. Jenže je to pořád hratelný soupeř, který se kvůli neutěšené situaci ve své zemi nemůže opřít o odvetu v domácím prostředí.

V Bulharsku to bude neutrální zóna pro oba celky. V minulosti Středočeši vypadli s papírově slabšími celky, ale v klubu nebyl tak hmatatelný hlad vrátit se na mapu evropských pohárů.

Pokud se to nepovede s takto přívětivým losem, bude to bolet. Nejen kvůli prestiži a finančnímu bonusu za postup, který by nedorazil, ale všechny v klubu až po poslední uklízečku bude žrát, že taková šance zase dlouho nemusí přijít.

Je tu totiž takový detail, který Středočechy opravňuje myslet pozitivně. Halekání o tom, že Beer Ševa je silná individuálně? Určitě to její hráči ukázali, ale Boleslavští nezklamali. Když na to přišlo, Kušej a spol. soupeři taky uměli zamotat hlavy. Teď to jen prokázat i v odvetě.