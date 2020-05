Draft uděláme jako NFL, říká NHL. Marketing by ale neměl jít před sport | iSport.cz

Do dresu Calgary se souká kanadský útočník Jakob Pelletier, zvolen byl na 26. místě • Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

„Všechny události, a nejenom ty sportovní, se budou v dohledné době dělat úplně jinak a nelze hledat žádné paralely v minulosti,“ řekl druhý muž NHL Bill Daly ve zprávě, kterou rozeslal všem týmům. Proto se hodí jakýkoliv návod, který může ukázat cestu, jak na to. NHL aktuálně řeší, zda uspořádat červnový draft. A protože NFL svou dražbu talentů i přes nepřízeň osudu uspořádala, hokejová sestra chce příklad následovat. A není to poprvé.

Psal se 11. březen a Rudy Gobert, hvězda NBA, byl pozitivně testován na koronavirus. Basketbalová liga na to zareagovala razantně, sezona byla okamžitě přerušena. NHL se dlouho ke světovému zdravotnímu problému stavěla poměrně liknavě, ale hned na druhý den byla přerušena i ona. Je jasné, že postup NBA hrál v celém rozhodování zásadní roli. A nyní to vypadá, že inspirace jinými ligami se ve vedení úspěšně NHL uchytila, protože pokud jde o draft, je teď v kurzu následovat postup NFL.

Od března se zdravotní situace v Severní Americe změnila, bohužel vůbec ne k lepšímu. Haly jsou nadále prázdné, sportovní sucho už trvá bezmála dva měsíce. „Už mi to začíná chybět,“ napsal si na Twitter David Pastrňák na konci března. Jak se asi musí cítit teď? A do toho všeho se rozhoduje, jak vyřešit otázku, která bezpodmínečně ovlivní ligu a jednotlivé kluby na několik sezon. Jak se vypořádat s draftem, který by se za normálních okolností odehrál 26. a 27. června v Montrealu?

Vybírat první a získat pohár?

Nejdříve si pojďme shrnout sportovní problémy, které s sebou nadcházející draft nese. Základní část není ukončená, zbývá dohrát zhruba deset duelů a neznáme ligového šampiona. Pořadí na draftu tudíž není známo a bude se muset vyřešit jiným způsobem. Do takzvané loterie, která by se za normálních okolností použila a kdy se pořadí losuje, je zařazeno 15 týmů, které nepostoupí do play off. Jenže to by v tuto chvíli znamenalo, že by mezi tyto týmy proklouzla třeba Minnesota, která aktuálně na play off ztrácí jediný bodík.

V bláznivé konstelaci by se tak mohlo stát, že by Wild měli pekelnou kliku, loterie by jim přisoudila vysoký výběr v draftu a při následném dohrání sezony by se Minnesota klidně mohla radovat ze zisku Stanley Cupu. To není úplně fér třeba pro Vancouver, na který právě Wild zmíněný bod ztrácí.

„Proč bychom něco takového měli dělat? Jaký je pro to důvod? Nevíme, jaké budeme mít pozice na draftu, nevíme, kdo bude v play off. Nikdo mi ještě neřekl pořádný důvod pro to, abychom draft uspořádali před letním dohráním sezony,“ řekl k celé věci svůj jasný názor generální manažer Detroitu Steve Yzerman.

A jsou tu další problémy. Pokud by se týmy, ať už by to bylo formou loterie nebo ne, nyní dozvěděly svou pozici na draftu, měly by možná měsíc na pořádnou přípravu a strategii. A to je šibeniční termín. Jasně, dá se říct, že podmínky by byly pro všechny stejné, ale je tomu skutečně tak? Týmy se nachází v různých situacích a například Detroit, nebo Ottawa hledí k draftu jako k vytoužené spáse. Jejich týmy jsou v přestavbě a představa zisku Alexise Lafrenièra je lákavá. Oproti tomu ligový lídr Boston ví, že bude vybírat až na konci prvního kola. Ne, že by to váhu jejich výběru výrazně zmenšovalo, ale tlak není takový.

Dalším problémem je domlouvání výměn. Draft by se běžně uskutečnil až po konci vyřazovací fáze, tedy v době, kdy týmy mají jasnou představu o tom, co kromě talentovaných mladíků budou potřebovat. Například v loňském roce došlo během draftu k bombastické výměně obránce P.K Subbana z Nashvillu do New Jersey. Šance, že by k něčemu podobnému došlo ve chvíli, kdy by ani jeden z týmů nevěděl o tom, jak sezona dopadne, nebo jaké hráče bude mít pro další sezonu podepsané, je mizivá. Liga by se tak mohla připravit o množství zajímavých výměn, protože manažeři by se do nich za dané konstelace opravdu nehrnuli.

Zájem bude obrovský

Šéfové ligy ale oponují. I přes všechny citelné trable by stejně draft chtěli uspořádat v původním termínu. „Ať už bychom draft uspořádali v jakémkoliv datu, tak okolnosti nebudou běžné. Nebude to draft takový, jaký ho známe. Není možné srovnávat minulé drafty s tím, který nás čeká. Nedělejme z toho porovnávání stejných věcí,“ napsal ve včerejším ligovém vyjádření Bill Daly. Toto tvrzení asi nelze rozporovat, ale pak nedává smysl ligová snaha napodobit chování NFL.

Americká fotbalová liga měla totiž svůj draft na konci dubna. Zájem fanoušků byl enormní. Sportovní pauza trvá dlouho, a taková významná událost byla pro všechny fanoušky, nejenom ty fotbalové, vítanou příležitostí si připomenout milovaný sport. Online sledovanost byla vysoká, marketingový prostor v médiích byl kompletně soustředěn jen na NFL. Hokejová liga by velice ráda zakusila něco podobného.

Bohužel, je tu jedno obrovské ALE. Situace, ve kterých se ligy ocitají, nemůže být odlišnější. Kansas City Chiefs ovládli Super Bowl už 2. února a start dalšího ročníku je naplánován na 10. září. NFL nemá s draftem podobné problémy, které musí jejich hokejoví kolegové řešit. Všechny fotbalové týmy znaly před draftem svou situaci, vítěz ligy byl jasný, pozice na draftu byly dané. Kromě toho, že nemohli být přítomní fanoušci, tak se nic výraznějšího nemuselo měnit.

Čas je na straně ligy

V minulém týdnu komisař NHL Gary Bettman oznámil, že start dalšího ročníku může být klidně až v prosinci, že má liga času dost. Enormní snaha uspořádat draft v červnu proto nedává valný smysl. Pokud by se liga v létě znovu rozběhla a vítěz Stanley Cupu by tak byl znám zhruba v průběhu září, draft by se klidně mohl uspořádat na konci října, nebo na začátku listopadu a od prosince by začala nová sezona. Pokud existuje taková možnost, byla by škoda ji nevyužít.

Liga by neměla stavět marketingové hledisko nad to sportovní. Z krátkodobého pohledu se to možná může vyplatit, z toho dlouhodobého však už ne. Pokud by okolnosti, kterým by šlo posunutím draftu zabránit, zapříčinily to, že by kluby nemohly talentované hokejisty vybírat s co největším množstvím informací, tak to lze hodnotit jako velmi špatné rozhodnutí. Pokud liga čas má, což potvrdil Bettman svým výrokem z minulého týdne, měla by vyčkat.