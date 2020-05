Jak se Edmonton střelil do nohy: Měli draftovat mě, říká hvězda Calgary | iSport.cz

Zápasy Calgary proti Edmontonu, zvané bitva o Albertu, byly v lednu řádně vyhrocené. Série bitek mezi Tkachukem a Zackem Kassianem z Oilers bavila celou ligu a okořenila již tak vypjaté duely. „Zahrával si se špatným protivníkem,“ okomentoval tehdy Tkachukovi slovní provokace a záludné hity Kassian. „Nikdo tohle nebude dělat ani mně, ani mým spoluhráčům a pokud ano, tak přijde z mé strany reakce,“ dodal. V té chvíli Kassian nevěděl, jak málo stačilo k tomu, aby si s Tkachukem navzájem kryli záda jako spoluhráči.

Před draftem v roce 2016 bylo totiž vše připraveno k tomu, aby se na pódiu postupně objevili hráči v tomto pořadí. Toronto vybere jako první Austona Matthewse, pak si Winnipeg zamluví finského snajpra Patrika Laineho a jako třetí vyřkne Columbus jméno Jesseho Puljujärviho, dalšího finského zázraku. Čtvrtý měl vybírat Edmonton.

První dvě volby se odehrály podle očekávání. Třetí ne. „Seděl jsem s maminkou a celou dobu se na mě zástupci Oilers smáli a mrkali na mě. I podle rozhovorů před draftem jsem si byl jistý, že jdu do Edmontonu. Jenže Columbus si najednou vybral Duboise a u stolku manažerů z Edmontonu vypukla panika,“ popsal klíčovou změnu Tkachuk pro stanici TSN. Pierre-Luc Dubois mířil do Columbusu a před Edmontonem stála těžká volba. Držet se scénáře, nebo využít nečekanou možnost a získat Puljujärviho, nejužitečnějšího hráče z posledního juniorského mistrovství světa?

„U jejich stolku se v tu chvíli začaly dít věci. Najednou začali všichni telefonovat a radit se. Pak se rozhodli v rychlosti změnit jmenovku na už připraveném dresu pro mě a vybrali si Puljujärviho,“ řekl Tkachuk. Dnes už je jisté, že pokud by v Edmontonu jeli podle plánu, dobře by udělali. Zatímco Tkachuk se stal jedním z nejlepších levých křídel v lize, Puljujärvi odehrál poslední ročník v domovských Helsinkách, protože jeho vztahy s Oilers jsou více než pošramocené a není ani zdaleka jisté, zda se v jejich dresu ještě vůbec někdy objeví.

Jako nepěkný bonus si Edmonton vypěstoval zarytého nepřítele, který se na ledě může přetrhnout, aby Olejáře skolil. Zatím proti nim bodoval v každém druhém duelu, o nespočtu šarvátek nemluvě. „Abych řekl pravdu, předtím jsem úplně nevěděl, jak významná bitva o Albertu ve skutečnosti je, ale teď už to vím moc dobře,“ dodal Tkachuk se smíchem.

Calgary může děkovat osudu, ale tak už to při loteriích bývá. A ta draftová není jiná. Už několikrát se ukázalo, že nečekaný tah jedné organizace ovlivní směřování těch jiných na několik let. Zatímco Edmonton od té doby neustále hledá třetího do party ke Connoru McDavidovi a Leonu Draisaitlovi, Flames v ofenzivě žádný problém nemají, právě naopak. „Jsem strašně rád, že si mě Calgary vybralo. Už z rozhovorů s jejich vedením jsem měl před draftem skvělý pocit. Pátý tehdy bral Vancouver a s nimi jsem v kontaktu ani tolik nebyl, takže sem čekal, že půjdu do Flames. Jsem moc rád za to, jak to celé dopadlo,“ uzavřel Tkachuk své vzpomínání.