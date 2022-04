Teď se ukáže pevnější filozofie. Sparta i Jandač hraje o vykoupení

KOMENTÁŘ JANA DENEMARKA | Sny se plní. Omlouvám se ostatním hokejovým celkům v zemi, ale pro pohled nestranného diváka je skvělé, že se do finále prokousala právě Sparta a Třinec. Pražský klub pod vedením Josefa Jandače, který mocně touží konečně vyhrát titul, razí jasně ofenzivní herní přístup. Třinec, pod tvrdým a charismatickým Václavem Varaďou, si zakládá na disciplíně, řádu a systému.

Pro fanouška, jenž se kochá jen hokejovou krásou, musí být letošní play off zážitkem. A finále především. Zvlášť, když už nyní je jasné, že tu nejde o sérii, která by skončila dřív, než by vlastně začala. Duelů bude minimálně šest. Navíc lze s velkou jistotou očekávat, že právě nadcházející bitvy budou vyvrcholením dlouhé sezony.

Po postupu pražského klubu přes čtvrtfinálové kolo jsem se zmínil o tom, že z hlediska mentality a odolnosti, se dnes bavíme o jiné, silnější Spartě. Že přídavek „železná“ už se v hokejovém prostředí nemusí říkat s ironickým úsměvem. Když si to vezmeme popořadě, tak parta Michala Řepíka dokázala