Podpis hráče, co šikanoval spolužáka... Boston překvapil. Hrál zvláštní hru?

Moc často se nestává, že by se sami hráči postavili veřejně k nějaké důležité věci. Spíš to nechávají na vedení. Ale v Bostonu bylo všechno jinak. Pár hokejistů, třeba Patrice Bergeron, se trochu proti vedení postavilo. Ano, šlo o podpis Mitchella Millera , který jako teenager opakovaně šikanoval spolužáka na škole a organizace s ním podepsala smlouvu, následně ji zase zrušila.

Na rovinu, překvapilo mě, že Boston hráče vůbec podepsal. Před dvěma roky ho draftovala Arizona a informací o celé kauze bylo venku docela dost. Ale co mě překvapilo ještě víc, tak nekomunikace mezi Bruins a ligou. Každou smlouvu vám NHL musí potvrdit a nevím, co si v Bostonu mysleli. Že pošlou kontrakt k registraci lize a ta ho potvrdí? Nevěřím, že by byli tak naivní.

Buď tam komunikace vůbec nebyla, nebo Boston hrál nějakou zvláštní hru. Liga se pak dost jasně ohradila, smlouvu klub nechal zase zrušit.

Na rovinu, je to hodně těžká situace pro celou společnost. Samozřejmě jde o