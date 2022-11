Ostuda Bostonu. Podepsal hokejistu, co šikanoval spolužáka. Prý nevěděl...

Boston podepsal 4. listopadu dvacetiletého beka, který v minulé sezoně posbíral v juniorské lize za mořem 83 bodů v 60 zápasech. Tak co je komu do toho? Právě, že dost. Jedná se o citlivý případ, do kterého je potřeba trochu nahlédnout.

Před dvěma roky si Michtella Millera vybrala ve 4. kole draftu Arizona. Věděla sice, že nějakým způsobem ve 14 letech šikanoval spolužáka, jenže úplné detaily nezjišťovala. Když vyplavaly ven, klub se práv na hokejistu vzdal.

Šlo o dost nechutné věci, a ne žádné klukoviny, nad kterými mávnete rukou, že se prostě dějí. Miller studenta tmavé barvy pleti například nutil jíst pomočené sladkosti ze záchodové mísy. Arizona původně po draftu mluvila o druhé šanci, jenže detaily ji přesvědčily, že se plán změní. Postupně vyšlo najevo, že hráč napsal všem klubům NHL omluvný dopis, kde se za své činy omluvil. Jenže chybělo to hlavní, podle matky postiženého studenta, se nikdy před zasláním dopisů neomluvil jejímu synovi.

Když si Millera Arizona před dvěma roky vybrala, matka Isaiaha Meyera-Crothera se rozhodla, že už nemá cenu mlčet, s traumatizující ságou šla na veřejnost. Kromě slovních urážek, rasismu, vysmívání a šikany na záchodě, Miller spolužáka i bil. Nejednalo se o jeden případ, ale opakovanou záležitost, která se táhla delší dobu. Ano, šlo o rok 2016 a čtrnáctileté chlapce, z dnešního pohledu vlastně i dávnou historii a taky ukázku určité nefunkčnosti systému, že vše dlouho hladce procházelo. Na druhou stranu, Miller už měl být schopen rozlišovat, co je správné, co není. Pokud to nevěděl tehdy, měl by všechno chápat dnes, ukázat větší sebereflexi. Coyotes jasně prohlásili už před dvěma roky, že by měl nést hráč následky svého chování.

Z hráčových reakcí nezískali dojem, že lituje Meyera-Crothera a plně chápe trauma, které mu způsobil. Spíš jako kdyby mu šlo o sebe, na což ukazovalo i mlčení a nulová aktivita směrem k rodině oběti. „Ne“ neslyšel Miller tak jen od Arizony, ale i od Univerzity v Severní Dakotě, která zrušila jeho stipendium a obránce tak zůstal rok bez hokeje.

A před víkendem ho podepsal Boston s tím, že začne na farmě.

„Nechci nic zlehčovat. Mitchell byl potrestán a tohle břímě si ponese do konce života,“ uvedl generální manažer Bruins Don Sweeney. „Postaráme se, aby chápal, že se musíte každý den dívat do zrcadla, respektovat ostatní a plně podporovat inkluzi, tady neexistuje jediná výjimka,“ dodal.

Ovšem bylo i cítit, že vedení NHL muselo na panáka a pak pod studenou sprchu. Ligu krok Bostonu naštval. Soutěž před rokem řešila vážný sexuální skandál, který se přihodil před dvanácti lety, kdy člen realizačního týmu Chicaga deptal a obtěžoval mladého hráče. Organizace o akci věděla a kryla ji. Nakonec padaly hlavy, skončil GM Blackhawks Stan Bowman a patrně skončila i kariéra trenéra Joela Quennevilla, jenž působil už na Floridě. Navíc v Kanadě odstupují sponzoři od smluv s hokejovou federací, protože neřešila případy, kdy mladí reprezentanti zneužívali dívky. Svaz jejich skandál kryl.

Patrně i proto se šéf ligy Gary Bettman ohradil, že s akcí Bostonu nesouhlasí: „Kdyby Bruins v nějakou chvíli chtěli, aby hráč naskočil do ligy, musel by mít náš souhlas, který by závisel na informacích, které dostaneme. Ano, měli možnost s ním podepsat smlouvu, což mohl udělat i jakýkoliv jiný tým. Ale nikdo by si neměl myslet, že může hrát Mitchell Miller NHL. V Bostonu už to chápou.“

V neděli klub ukázal, co se skrývá pod pojmem „už chápou“. Prezident klubu Cam Neeley vydal následující prohlášení: „Klub se rozhodl s okamžitou platností rozloučit s Mitchellem Millerem. Nejdřív jsme pečlivě zvážili fakta, která nám byla známa, tedy, že ve 14 letech učinil špatné rozhodnutí. Pochopili jsme, že se jednalo o ojedinělý incident a že Miller přijal opatření k nápravě. Na základě toho jsme mu nabídli smlouvu. Na základě nových informací jsme dospěli k závěru, že je lepší kontrakt zrušit.“

Přitom vůbec nešlo o nové informace. Bruins byli buď slepí, hluší, nebo neumí vyťukat písmenka na Google. Vše bylo dobře známé už od draftu, kdy si Millera vybrala Arizona.

A navíc, v klubu dobře věděli, že kabina Millera nepřijme. Generální manažer Bruins nejdřív šel oznámit svůj záměr kapitánovi týmu Patrici Bergeronovi. Nesouhlasil, v rozhovoru pro The Athletic se vyjádřil i veřejně proti tomu, že by měl Miller nastoupit do šatny Bruins. Stejně mluvili i Brad Marchand a Nick Foligno. „Šokovalo nás, že s ním klub NHL podepsal smlouvu,“ řekla serveru matka studenta. „Ale velmi na nás zapůsobilo, co řekli ti tři pánové. Udělalo to na mě velký dojem,“ poděkovala Bergeronovi a spol.

Jí ani nikomu z rodiny nikdo z Bostonu předem nevolal. Říkala, že by jim popsala, co její syn prožil, jak se s následky odporné šikany vyrovnává dál. „Chceme, aby se dostalo pomoci i Mitchellovi, protože on taky potřebuje pomoc. Nejsme vůbec proti tomu, naopak, ale hrát hokej je privilegium. Možná by měl být rehabilitován a pak se soustředit naplno zase na hokej, ale až ve chvíli, kdy skutečně pochopí rozsah svých činů, co našemu synovi způsobil,“ dodala matka pro The Athletic.

„Měl jsem z toho obavy,“ prohlásil o podpisu Millera Bergeron. „Kultura, kterou jsme v kabině nastavili, jde jasně proti takovému chování. To, co udělal, jen absolutně nepřijatelné, rozhodně za ním nestojíme. Jsou různé programy, aby na sobě pracoval, je jenom na něm, zda to udělá. To je za mě všechno. Kdyby k nám do šatny přišel ten samý čtrnáctiletý kluk, nepřijali bychom ho, nechtěli a nevítali,“ oznámil kapitán Bostonu.

„Jestli se dostane do naší skupiny, tak proto, že se poučil, vyzrál a ušel dlouhou cestu. A pokud tohle nastane, bude to dlouho trvat. Čeká ho ještě opravdu náročná cesta, aby ukázal, že si druhou šanci zaslouží,“ přidal Marchand, že si nedovede představit mít v blízké době Millera v šatně. „Je to těžké téma, organizace neudělá nic, co by ji ohrozilo. Ale v šatně není nikdo, kdo by za takovým krokem stál,“ na rovinu vypálil ještě Nick Foligno. Pak ještě doplnil: „Chápu, že mu bylo čtrnáct let, ale pro nás je opravdu těžké něco takového překousnout. Nebudu lhát, nikdo z toho tady není nadšený. Jestli se sem ten hráč bude chtít dostat, bude se muset ze všeho zodpovídat a hodně na sobě pracovat.“

Možná, že právě i tenhle tlak přiměl vedení Bostonu změnit plány. „Isaiahovi a jeho rodině se co nejhlouběji omlouvám, pokud jste se vy a další oběti kvůli podpisu smlouvy s Mitchellem Millerem cítili neviděni a nevyslyšeni. Omlouváme se za hlubokou bolest a dopad, který vše mělo,“ uvedl Neely.

Skandální na celém případu je, že se žádné nové skutečnosti neobjevily, jak se snaží veřejnost přesvědčit Neely. Jeho Boston chtěl být co nejlepší, viděl volného hráče bez smlouvy. Tak ignoroval fakta. Patrně věřil, že za dva roky od draftu je situace promlčená a nikdo si moc nevšimne, co klub zkusil. Všimnul.

