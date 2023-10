Představte si roli Hertlíka u Sharks. Moc to nejde. Aby se nestali Arizonou

Vždycky záleží na generálním manažerovi a Steve Yzerman je v Detroitu skvělý. Dřív do týmu chodili veteráni, dlouho trvalo, než Red Wings uvěřili, že se musí změnit a všechno překopat. Mike Grier nastoupil do San Jose před rokem po Dougu Wilsonovi, který trval na tom, že klub přestavbu nepotřebuje, ale naopak stačí trochu doplnit a zahraje si o Stanley Cup.

Jenže to je právě ono, generální manažer musí rozeznat moment, kdy už to nejde a je potřeba přestavbu spustit. V tu chvíli byste měli začít měnit hráče, kteří mají nějakou hodnotu, získávat mladé hráče. Nezabere to ani tolik času a fanoušci vidí, že se něco děje. V San Jose dlouho čekali, jo v roce 2019 hráli finále, ale co si budeme povídat, to byl absolutní vrchol, dál už to na Stanley Cup nebylo. Někdo to prostě neodhadl.