Chudák Bedard! Je to šílený... Proč vydělává velké prachy jen pro ostatní?

KOMENTÁŘ JANA HEJDY | Docela zblízka tady v Chicagu vidím, jak se celá liga točí kolem Connora Bedarda. A v první řadě si myslím, že je chudák. Přijde mi, že všichni se úplně zbláznili, novináři taky, nikdo jiný NHL nehraje, když to přeženu. Jen Connor Bedard, kolem osmnáctiletého kluka nastalo úplné šílenství.

On je prostě vyvolený, v Americe teď trochu vyskočil i fotbal, jak přišel Messi, takže z Bedarda se dělá tvář NHL. Až si říkáte, že skoro není možný, aby takhle mladý člověk celý kolotoč zvládl. Můžete být skvělý, ale 99,9 % hráčů tohle nikdy nezažije. On samozřejmě je dobrý hokejista, ale pořád je to ještě kluk. Nemůžete mít v osmnácti stejný mozek a myšlení jako třicetiletý chlap.

V Kanadě si tohle zažil asi McDavid, když začínal, trochu pak v Pittsburghu Crosby, jenže s ním v klubu zůstal ještě sezonu Lemieux. Ale kolem Bedarda je to