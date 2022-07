Nepodceňovat Plzeň, tip na Pardubice. A velkou obavu v lize mám o...

Již jsem opatrný jakkoli podcenit tým Plzně. Reálně na papíře oslabil, nahradit Santose a Beauguela je skoro až nemožné. Nebo to zase mág Bílek nějak dokáže? Skutečným problémem a tím, co by srazilo šance na obhajobu k nule, by byl odchod Kalvacha. Jak ukázal zápas proti HJK, s tím ostatním se dá pracovat.

A mimochodem, taky vás pocitově napadlo na konci dubna, že Viktoria nemá, jak se prokousat do Champions League a nyní je to absolutně realistická myšlenka? Znamenalo by to určitý limit pro domácí soutěž, ale už jen proti Helsinkám mě bavila nálada, návštěva, a hlavně samotný výkon. V lize je pro mě Bílkova skvadra favoritem číslo dva, zase bude nahoře a ačkoli Chorý udělal obrovský pokrok, nevyhne se srovnání s JDB po každém zápase, který třeba skončí plichtou, a ne výhrou o jednu branku.

Tím prvním je jasně Slavia. Ale musí najít saze, touhu, je to o chuti. Kvalitou a šířkou kádru se není o čem bavit. Emoce zase musí přijít od realizáku a převést je na nové kluky nebo nové lídry. Žádný kolaps s Karvinou nebo Hradcem se nesmí opakovat a myslím, že poučeni z jarních seancí je zase vrátí na post mistra. Vrátí se určitá pokora před soutěží, tým bude chtít dokázat, že abstinence od mazlení se s pohárem je dostatečným mementem.

Titul pro Slavii, vzestup Jablonce i strach o Brno. Jak nový ročník F:L vidí redaktoři Sportu? Video se připravuje ...

Tradičně hodně se mluví o Spartě. Pravda, jde se zase nějakým novým směrem a nyní budeme všichni ovlivněni trapasem s Vikingem, ale zase vyhlašovat něco o titulu, je nemístně troufalé. Ale chápu, já být šéf jakéhokoli klubu, asi taky řeknu, že chci titul. Přece nejdete do sezony s tím, že je cílem být třináctý. Ale reálně. . . Vidíte v současné Spartě kvalitativně lepší tým než na jaře? Já nikoliv. Hložek bude chybět, Dočkal na mezinárodní pole ztrácel, ale domácí zápas s Vikingem by tihle dva udělali sami. Bez Krejčího to v Norsku vypadalo, že jede čtvrtá bé na hudební tábor a nikdo nechce přiznat, že zapomněl hoboj pod postelí. Hlavy dole, žádný lídr, žádný správný blázen, co by to vzal na sebe a vyburcoval.

Ale brzy je soudit práci kouče. Priske je muž na správném místě, jen musí pochopit, že servis od Dreyera nebo Sista, který měl v Dánsku, zatím v českých hájích nenalézá, a že zatlouci všechny automatismy do myšlení týmu bude sakra oříšek. Navíc, když je Sparta prostě křehká a hodně mladá.

Zápas nesmí končit tím, že jste nedali rychle na 1:0 a ve dvacáté minutě nevíte, co s tím, a položí vás to. Do druhé vlny by zase mělo patřit Slovácko s Baníkem. Nejsem si však jistý, že smažou nebo zmenší odstup na elitní trojku, spíše očekávám prohloubení.

Do role štiky ligy se vrátí Pardubice. Pokud bych měl vybrat tým, který se výrazně zvedne oproti minulé sezoně, budou to právě Pardubice.

Ošidné a nevděčné je pasovat někoho v době, kdy je ve hře více než 100 bodů do role adepta na padáka. Je jich tradičně víc, ale musím přiznat, že velkou obavu mám o Teplice. Tak uvidíme, fanoušci, těšte se, bude to jízda!