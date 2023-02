Rozhašená Plzeň výsledky dohnala, ale… Na mistra čeká zápas pravdy

Fotbalisté Plzně nehrají hezky, ale vždy to nějak uklohní. Tímto klišé byly doprovázeny výkony a výsledky Bílkova týmu ve zlatých časech. Mohla to být pravda, ale nemusela. Výsledky hovořily jasně.

Nyní vstup do jara však v podání Plzně vypadá tak trochu rozhašeně. Rozpačitá porážka od Hradce se ztrátou vedení by se podle mě v minulé sezoně zkrátka nestala. Na druhou stranu, výsledková reputace byla napravena v následujících dvou vystoupeních, ta herní však nadále pokulhává. Navíc by měl stále chybět Kalvach, pro zápas na Slovácku řekněme nepostradatelný.

Těžko si Viktoria dovolí nemastný poločas jako v Brně, kde mohla ztrácet těsně po pauze dva kusy. A otočka zápasu nebyla podložena heroickým výkonem, ba spíše jen kvalitou v zakončení. A kdo čekal válec proti Dynamu, odcházel také rozčarován. Tápajícímu sokovi bylo dovoleno 17 střel, z toho 8 na branku.

A tak série pěti výher proti Slovácku bude v ohrožení, třebaže Martin Svědík nebude vpuštěn do své kanceláře. Herní řád je po obnovení ligové soutěže v porovnání s Plzní na straně zvedajícího se celku z Uherského Hradiště, pro který ale také bude mač zkouškou pevnosti zatím neprostupné defenzivy.

Možná by to mělo být o jedné brance, a to byla silná disciplína právě Plzně v dobách hojnosti. A pokud se chtějí na západě Čech opět po roce mazlit s pohárem, je nutností zvládnout tuhle zkoušku. Ztrát s koncovkou podzimu už bylo habaděj a blíží se střetnutí se Slavií, které bude leccos napovídat.

Jiné starosti mají na Baníku. Zatímco Slovácko po konci tříštění sil zavelelo ke sběru dobrých představení, o kultovním klubu se to zdaleka povědět nedá. Výborný byl vlastně jen jeden poločas a stále hledám, jak vlastně se chce parta kouče Hapala prezentovat.

Zatím je to nahodilé hledání sebe sama. A v sobotu to bude v Brně těžká prověrka, tam se už málem spálil i tým Plzně. Navíc venkovní bilance je bídná a bez Kuzmanoviče bude třeba opět látat sestavu.

Před námi je každopádně nejen moravský trip, ale též povinné výhry pražských S a hitovka v Pardubicích, kam zajede Zlín. A tam se rovněž napoví o mnohém.